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Mae Jemison: dívka, která chtěla tančit i létat do vesmíru. Nakonec dokázala, že si nemusí vybírat

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V šestnácti nastoupila na univerzitu, vystudovala chemické inženýrství i medicínu a v roce 1992 se vydala na palubě raketoplánu Endeavour do vesmíru. Mae Jemison dnes slaví sedmdesátiny. Její příběh ale není jen o historickém prvenství: je také o tvrdohlavé zvědavosti a právu mít víc než jediný sen.
Mae Jemison: dívka, která chtěla tančit i létat do vesmíru. Nakonec dokázala, že si nemusí vybírat

Mae Jemison: dívka, která chtěla tančit i létat do vesmíru. Nakonec dokázala, že si nemusí vybírat

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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