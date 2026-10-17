Tesla musela v Evropě přejmenovat autopilota. Německo pohrozilo, že název klame řidiče a ohrožuje bezpečnost

Upřesnění hned na úvod: Tesla nepřejmenovala základní Autopilot, který nabízí jako součást výbavy svých vozů. Změna se týká pokročilejšího balíku funkcí, který automobilka v USA stále prodává pod názvem Full Self-Driving (Supervised), tedy „plně samořídící s dohledem“. Právě toto označení německé ministerstvo dopravy 6. října 2026 označilo za „poněkud zavádějící“. Systém totiž ve skutečnosti nepřebírá kompletní úlohu řidiče a člověk za volantem musí stále sledovat provoz a být připraven zasáhnout. Německo dalo najevo, že bez úpravy názvu nebude podporovat celoevropské schválení systému. Tesla následně ustoupila. O tři dny později agentura Reuters informovala, že evropské weby automobilky už používají nový název Tesla Assisted Driving.
Proč Německo považovalo název za nebezpečný
Problém nebyl pouze jazykový. Ministerstvo argumentovalo tím, že spojení „Full Self-Driving“ může v řidičích vyvolat dojem, že vůz dokáže řídit zcela samostatně a nevyžaduje průběžný dohled. Ve skutečnosti je tomu naopak: člověk za volantem zůstává odpovědný za bezpečné vedení vozidla. Stejný princip zdůrazňuje i samotná Tesla na svých stránkách podpory.
Riziko není jen teoretické. Pokud řidič uvěří, že automobil zvládne jízdu sám, může polevit v pozornosti. Právě to regulátoři považují za přímé bezpečnostní riziko. Americký úřad NHTSA opakovaně upozorňuje, že běžně prodávaná auta zatím nejsou plně autonomní. Zavádějící název může tuto skutečnost zastírat a vést řidiče k přeceňování schopností systému.
Ústupek výměnou za podporu v Bruselu
Tesla změnu názvu formálně nabídla sama po zářijových jednáních s německými úřady. Nešlo tedy o doložený právní příkaz ani o pokutu, ale spíše o pragmatický kompromis. Německo na oplátku přislíbilo podporu při celoevropském hlasování o schválení systému, které probíhá v rámci Technického výboru pro motorová vozidla (TCMV).
Situace se ale komplikuje. Hlasování, které se původně očekávalo v říjnu 2026, bylo odloženo nejdříve na prosinec. Důvodem jsou výhrady dalších členských států. Švédsko požadovalo, aby Tesla vypnula funkci umožňující překračovat rychlostní limity. Francie měla výhrady ke stávající podobě systému i ke způsobu, jakým sleduje pozornost řidiče. Německo samo souhlasilo s kompromisem, podle kterého by systém směl překročit povolenou rychlost nejvýše o deset procent. Právě tento bod se ale stal terčem kritiky dalších zemí.
Pro schválení na úrovni EU je potřeba kvalifikovaná většina: nejméně 15 z 27 členských států, které zároveň zastupují alespoň 65 procent obyvatel Unie. Bez podpory Německa by Tesla tuto hranici překonávala jen velmi obtížně.
Co to znamená pro české majitele Tesly
Česko patří mezi země, kde je systém schválený a dostupný. Česká podpora Tesly uvádí, že Tesla Assisted Driving lze předplatit za 2 400 Kč měsíčně včetně DPH. Aktivuje se prostřednictvím aplikace a vyžaduje příslušnou bezdrátovou aktualizaci softwaru (OTA). Při vjezdu do země, kde systém není schválený, se jeho funkce po upozornění automaticky vypne.
Pro české uživatele jde zatím především o změnu názvu v rozhraní a dokumentaci. Veřejně dostupné informace nepotvrzují, že by samotné přejmenování vypnulo některou z funkcí. Základní pravidla ale zůstávají stejná:
- Řidič musí neustále sledovat vozovku a být připraven převzít řízení.
- Odpovědnost za dodržování rychlosti i za bezpečnost jízdy nese řidič.
- Před aktivací systému je nutné absolvovat videonávod a kvíz.
- Po několika vynucených deaktivacích kvůli nepozornosti může Tesla přístup k systému přibližně na týden pozastavit.
Jak to dělají ostatní výrobci
Tesla není jedinou automobilkou, která nabízí pokročilé asistenční systémy. Její pojmenování však dlouhodobě patřilo k nejodvážnějším. Konkurence volí zpravidla opatrnější označení:
- BMW rozlišuje systém druhé úrovně automatizace (Level 2) Highway Assistant a systém třetí úrovně (Level 3) Personal Pilot L3. Názvy tak lépe odpovídají skutečné míře automatizace.
- Mercedes-Benz nabízí systém DRIVE PILOT s certifikací SAE Level 3. Za vymezených podmínek může řidič při jeho používání dočasně přenechat řízení systému a nemusí průběžně sledovat provoz stejným způsobem jako u běžných asistenčních funkcí.
- Waymo se na svém webu vymezuje vůči označení „driver assist“ a svou službu prezentuje jako plně autonomní přepravu bez řidiče za volantem.
Tesla se novým názvem Assisted Driving přiblížila opatrnějšímu slovníku konkurence. V USA ale k říjnu 2026 nadále používá označení Full Self-Driving (Supervised).
Přejmenování jako vstupenka, ne tečka
Samotná změna názvu nic nemění na technickém fungování systému. Ten pracuje stejně jako před přejmenováním. Regulátoři ale dál řeší tři konkrétní oblasti: překračování rychlostních limitů, spolehlivost sledování pozornosti řidiče a riziko, že marketingová komunikace povede k přeceňování schopností systému.
Pokud celoevropské hlasování v prosinci nedopadne příznivě, nizozemské provizorní schválení může po šesti měsících pozbýt platnosti. To by mohlo ovlivnit i národní povolení odvozená od tohoto schválení, včetně českého. Konkrétní dopady však budou záviset na výsledku řízení a příslušných rozhodnutích úřadů.
Tesla v Evropě vsadila na to, že umírněnější název jí otevře cestu k širšímu schválení. Zda to bude stačit, ukážou další jednání a hlasování na evropské úrovni.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík