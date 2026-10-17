Němci skupují tyhle skleničky z dob ČSSR a platí za ně až 9 700 Kč. Češi je mají zaprášené v kredenci

Na německém inzertním serveru Kleinanzeigen nabízí jeden prodejce z Bavorska dvě krabice malých skleniček na likér a portské. V Česku by nikoho nepřekvapily, protože podobné sady léta stály za sklem obýváků u spousty rodin. Za hranicemi za ně ale prodejci dnes chtějí stovky eur. Které kusy to jsou a jak je doma poznáte?
Dvanáct skleniček v původních krabicích
Inzerát z obce Mömbris nabízí dvanáct skleniček ze série Karat, kterou vyráběla karlovarská sklárna Moser. Podle popisu ji prozradí ručně broušené oválné plošky a čtvercová nožka. Na každé skleničce dodnes drží zlatá nálepka Moser s nápisem Made in Czechoslovakia a obě šestikusové sady leží v původních vzorovaných kartonech i s českým kontrolním lístkem.
Prodávající za celý soubor žádá 400 eur, což podle kurzu ČNB z 15. října 2026 odpovídá zhruba 9 700 Kč. Jde o cenu v nabídce, takže konečná částka se může lišit. Sběratele na takovém kusu láká hlavně to, co se v běžné domácnosti málokdy dochová: kompletní sada, neporušené nálepky a krabice.
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Sklo patřilo k exportním artiklům, kterými si Československo opatřovalo devizy, a většina produkce proto mířila na Západ. Zahraniční zákazník dostal kus s jednotnou nálepkou Bohemia Glass, ze které se nedalo vyčíst, ve které sklárně vznikl ani kdo ho navrhl. Dohledat původ je podle britského znalce Marka Hilla těžké i dnes, protože značku sklárny hledáte u většiny kusů marně a papírové nálepky se při mytí dávno ztratily.
U sousedů mají k československému sklu blízko i díky odborné literatuře. Německy psaný sběratelský časopis Pressglas-Korrespondenz mu věnuje obsáhlé studie. Podle nich se výstava československého lisovaného skla dostala už v roce 1973 do muzeí v tehdy východoněmeckém Lipsku a Gotě.
Obyčejné sklenky vyjdou levně
Většina sklenek z kredence takovou cenu nemá. Sklárna v Libochovicích od roku 1974 vyráběla nápojové sklo na poloautomatických i automatických linkách a denně z nich sjíždělo 36 000 až 158 000 kusů. Není divu, že podobného skla zůstalo v domácnostech hodně.
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Šest broušených sklenic na víno se zlatými aplikacemi ze 60. let nabízí prodávající z Drážďan za 20 eur, tedy necelých 500 Kč za celou sadu. Podobné částky uvedl v roce 2022 i Hill. Běžné zdobené soupravy z té doby, tedy džbány nebo karafy se sadou sklenic, se podle něj obvykle prodávají za 10 až 60 liber.
Běžné zdobené sklenice z 60. let se prodávají levně a šestikusovou sadu lze pořídit i za necelých 500 Kč. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Úplně jiná liga je sklo z Hotelu Praha
Luxusní hotel v pražských Dejvicích vyrostl v letech 1975 až 1981 pro potřeby KSČ a vlády, které v něm ubytovávaly zahraniční delegace. V roce 2014 ho zbourali. Ještě před demolicí přišel o velkou část vybavení a některé předměty získalo do sbírek Uměleckoprůmyslové museum.
Sklenice pro hotel dodával i Moser. Poznáte je podle loga Hotelu Praha vyrytého na boku a značky sklárny na dně. Londýnský obchod Sigmar nabízí šest takových sklenic za 480 liber, v přepočtu asi 13 800 Kč. Pražský prodejce na mezinárodním portálu 1stDibs chce za sedm hotelových sklenic na šampaňské a koňak přes 3 000 dolarů, tedy kolem 67 000 Kč.
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Požadované ceny z uvedených nabídek přehledně shrnuje následující tabulka:
Sklo Kdo nabízí Počet kusů Požadovaná cena Přibližně v Kč Moser, série Karat na likér a portské, v původních krabicích prodejce z Bavorska na Kleinanzeigen 12 400 eur zhruba 9 700 Kč broušené sklenice na víno se zlatými aplikacemi ze 60. let prodávající z Drážďan 6 20 eur necelých 500 Kč sklenice Moser pro Hotel Praha londýnský obchod Sigmar 6 480 liber asi 13 800 Kč sklenice Moser pro Hotel Praha na šampaňské a koňak pražský prodejce na portálu 1stDibs 7 přes 3 000 dolarů kolem 67 000 Kč Co zkontrolovat, než sadu prodáte Nálepky a krabice. Původní štítek s nápisem Made in Czechoslovakia a dobový karton vyzdvihuje bavorský prodejce hned v popisu. Dno a boky. U sklenic z Hotelu Praha najdete logo na boku a značku Moser na dně, jinde často nebude nic. Okraje a nožky. Prodejci v inzerátech zdůrazňují, že sklo nemá odštípnutý okraj ani poškozenou nožku. Úplnost. Ceny v nabídkách se uvádějí hlavně za celé sady, proto je dobré dát dohromady všechny kusy.
Zmíněný britský znalec v roce 2022 odhadl, že české sklo je cenově zhruba tam, kde bylo muránské před 15 až 20 lety. Než tedy sadu z kredence odnesete do bazaru, vyfoťte ji a porovnejte s nabídkami v zahraničí.
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Zdroje: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/12er-set-moser-karlsbad-kristall-glaeser-karat-in-ovp/3541506835-240-7402, https://www.sigmarlondon.com/products/set-of-6-glasses-from-moser-for-the-hotel-praha-1970s, https://www.1stdibs.com/furniture/dining-entertaining/glass/unique-luxurious-set-of-7-design-glasses-moser-hotel-prag-1970s/id-f_30882642, https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Praha, https://www.archiweb.cz/en/n/exhibition/umeleckoprumyslove-muzeum-vystavi-casti-interieru-z-hotelu-praha, https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-stopfer-tschech-pressglas.pdf, https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/weinglaeser-geschliffen-tschechoslowakei-der-1960er-jahre/3523086232-86-23497, https://www.homesandantiques.com/antiques/collecting-guides-antiques/experts/the-knowledge-mark-hill-on-czech-glass, https://www.homesandantiques.com/antiques/mid-century-modern-czech-glass