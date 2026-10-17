Drahé borůvky ze supermarketu může nahradit vlastní domácí úroda. Jejich pěstování není tak složité, jak se zdá

Drahé borůvky ze supermarketu může nahradit vlastní domácí úroda. Jejich pěstování není tak složité, jak se zdáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 17.10.2026 06:33
Málokdo ví, že vlhčené ubrousky dokážou napomoci ke správnému a úplnému praní prádla. Tato metoda potěší...
Když se v roce 1952 dostala do kin Pyšná princezna režiséra Bořivoje Zemana, málokdo mohl tušit, jak dlouho...
Československé domácnosti prošly od 50. do 80. let výraznou proměnou. Elektrifikace vytvořila podmínky pro...
Skoro každý už někdy použil na vyčištění nějakého špinavého povrchu ocet. Jenže ne na všechno je ocet vhodný.
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Běžné potraviny mohou být pro kočky prudce toxické. Jejich pozření může zvířeti způsobit otravu, či dokonce smrt
- Vlhčený ubrousek vložený do pračky pomůže zachytit žmolky i další nečistoty. Prádlo bude po vyprání vypadat lépe
- Test znalostí pro milovníky Pyšné princezny: Kdo má dobrou paměť, ten musí dát 10/10 bez problémů
- Obývák na chodbě už nikoho nepřekvapí. České byty se zmenšují, stačí už i 20 metrů