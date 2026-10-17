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Drahé borůvky ze supermarketu může nahradit vlastní domácí úroda. Jejich pěstování není tak složité, jak se zdá

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Borůvky, pocházející z keře z čeledi vřesovcovitých (Ericaceae), jsou chutné a nízkokalorické. Chcete-li sklízet své vlastní borůvky, můžete se naučit, jak si tento keř zasadit doma.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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