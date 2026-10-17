Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Češi ho používají nejčastěji a platí za něj zbytečně i 600 Kč

Kdyby se na voliči pračky dalo poznat, kam sahá ruka nejčastěji, jedna poloha by byla v českých domácnostech ohmataná víc než všechny ostatní. Výrobci přitom v návodech už několik let ukazují, že stejné prádlo jde vyprat levněji. Stačí vědět, kam se podívat.
Bavlna na 40 stupňů vede s přehledem
Klasický program Bavlna nastavený na 40 °C je pro mnoho lidí synonymem pro praní jako takové. Podle průzkumu, který v roce 2022 pro společnost Samsung udělala agentura Ipsos, pere na 40 °C téměř 70 % Čechů. Na nižší teplotu přitom sahá jen malá část domácností.
Jaký program lidé u čtyřiceti stupňů volí, průzkum nezjišťoval. Britská spotřebitelská organizace Which? ale počítá provozní náklady praček právě z programu pro bavlnu na 40 °C, protože ho lidé podle jejích zjištění používají nejčastěji.
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Potíž je v tom, že stejné prádlo jde vyprat i úsporněji. Pračky pro domácnost uváděné na trh v EU od března 2021 musí podle nařízení (EU) 2019/2023 nabízet program Eco 40-60, který vypere běžně zašpiněnou bavlnu označenou na 40 i 60 °C v jednom cyklu. Výrobci ho v návodech označují za nejúspornější volbu pro takové prádlo z hlediska elektřiny i vody.
Proč obyčejná bavlna spotřebuje víc
Nejvíc elektřiny při praní padne na topné těleso, které ohřívá vodu. Čím víc vody se musí ohřát a čím vyšší teplota je cílem, tím víc kilowatthodin naskočí na elektroměru.
Program Eco 40-60 na to jde jinak. Vodu ohřívá pozvolna a jen na nižší teplotu, kterou vyvažuje dlouhým praním, takže prací prostředek má na nečistoty dost času. Samotné nařízení EU ostatně počítá s tím, že výrobci v návodu upozorní, že nejúspornější bývají programy, které perou déle při nižší teplotě.
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Názorně to ukazuje návod k pračce Beko s náplní 6,5 kg. Výrobce v něm uvádí spotřebu obou programů při plném bubnu, u Bavlny přitom jde podle něj o orientační hodnotu:
Program Spotřeba elektřiny na jedno praní Bavlna 40 °C 1,2 kWh Eco 40-60 0,704 kWh
Bavlna tedy u této pračky spotřebuje zhruba o 70 % víc elektřiny a podle návodu i výrazně víc vody. Častá námitka, že úsporný program trvá věčnost, tady navíc neobstojí, protože obě praní trvají podle výrobce prakticky stejně dlouho.
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Při orientační ceně kolem 6 Kč za každou spotřebovanou kilowatthodinu v roce 2026 (včetně distribuce a DPH, bez stálých měsíčních plateb) vyjde každé praní na Bavlnu asi o 3 Kč dráž. Evropské nařízení o ekodesignu praček při výpočtu roční spotřeby počítá s 220 pracími cykly. Kdo by tolikrát za rok zvolil Bavlnu místo Eco 40-60, zaplatil by při cenách z roku 2026 jen za elektřinu zhruba o 650 Kč víc, než by musel.
Každá pračka počítá jinak
Rozdíl mezi programy ale u všech praček tak velký nebývá. Návod k pračce Whirlpool s náplní 7 kg uvádí u programu Eco 40-60 jen o málo nižší spotřebu elektřiny než u programu Bavlna na 40 °C. Znatelně méně vody ale program Eco spotřebuje i tady.
Kolik zbytečně platíte vy, zjistíte nejsnáz v návodu ke své pračce. Výrobci v něm podle evropských pravidel musí uvádět spotřebu energie, vody i dobu trvání u programu Eco 40-60 a u několika dalších programů. Bavlna na 40 °C mezi povinnými chybí, Beko i Whirlpool ji ale v tabulce uvádějí také.
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Konečnou částku ovlivní i váš tarif. Platby za distribuci a další služby sítě určuje Energetický regulační úřad a liší se podle distribučního území. Cenu samotné silové elektřiny si stanovuje dodavatel a k tomu se platí daň z elektřiny a DPH. Proto se cena za kilowatthodinu v jednotlivých domácnostech liší.
Jak přestat přeplácet
Na běžně zašpiněné bavlněné košile, halenky nebo teplákové kalhoty stačí sáhnout po programu Eco 40-60. Do jednoho praní můžete dát kousky, které mají na štítku 40 i 60 °C, a třídit je zvlášť nemusíte.
Běžně zašpiněné bavlněné prádlo s označením 40 i 60 °C lze vyprat společně v jednom cyklu programu Eco 40-60. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pomůže i plný buben. Podle evropských pravidel musí výrobci v návodu upozorňovat, že pračka naplněná na kapacitu udanou pro daný program šetří energii i vodu.
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Zdroje: https://news.samsung.com/cz/cesky-se-o-sve-pradlo-boji-proto-svym-partnerum-dovoli-vyprat-jen-prilezitostne-pri-suseni-se-drzi-klasiky-a-nevyuzivaji-novodobych-pomocniku, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2023, https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/washing-machines_en, https://www.which.co.uk/reviews/washing-machines/article/energy-efficient-washing-machines-aDUNk3I9sAL4, https://listopad.koleje.cuni.cz/dokumenty/manuals/Whirlpool_FFS_7238_B_EE_cz.pdf, https://www.skrblik.cz/energie/elektrina/co-tvori-cenu-elektriny, https://eru.gov.cz/sites/default/files/obsah/prilohy/20251229tzzmenovycenovyvymer.docx, https://www.usetreno.cz/energie-elektrina/cena-za-1-kwh/, https://energozrouti.cz/clanek/elektrikar-prozradil-kolik-stoji-prani-na-30-40-a-60-stupnu-cesi-zbytecne-priplaci-za-teplo-ktere-pradlu-skodi, https://www.bluewin.ch/en/news/why-this-popular-washing-machine-program-is-not-a-good-idea-li.2404008, https://www.beko.com/content/dam/czechia-cz-aem/czechia-cz-aemProductCatalog/product-documents/859991739220-TB6521DBVESCS/cs-CZ-859991739220-MDM2-USER-MANUAL-FILE-cs-CZ.pdf
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