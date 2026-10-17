Ani ocet, ani prášek. Rezavý nůž bude zase jako nový díky 1 věci, kterou máte v lednici

Hnědé tečky na čepeli oblíbeného kuchyňského nože vyženou spoustu lidí do drogerie pro odrezovač. Než za něj ale utratíte peníze, podívejte se do dveří chladničky. Stojí tam pomocník, kterého běžně berete do ruky k párkům nebo ke smaženému sýru. Pokud rez nezašla do hloubky kovu, vrátí nůž do slušné formy během jednoho odpoledne.
Stačí lahev kečupu a trocha trpělivosti
Tím pomocníkem je obyčejný kečup. Výrobci na lahvích doporučují otevřený kečup uchovávat v chladu, a proto ho mnoho domácností má právě v lednici.
Kečup stačí na rezavé skvrny nanést v silné vrstvě a podle jejich velikosti nechat působit od čtvrt hodiny po několik hodin. Ilustrační foto.
Postup vypadá takto:
Nůž nejprve umyjte teplou vodou se saponátem a osušte ho. Na mastné čepeli by se kečup ke rzi tak dobře nedostal. Potom skvrny pokryjte silnou vrstvou kečupu, klidně lžičkou nebo prstem. Natírat celý nůž nemusíte, stačí místa, kde je rez vidět. Nůž během čekání položte na talíř nebo kousek pečicího papíru, ať omáčka neušpiní kuchyňskou linku. Pak už jen čekejte. Podle toho, jak velké skvrny jsou, nechte kečup působit od čtvrt hodiny po několik hodin. Kečup potom setřete papírovou utěrkou, čepel přejeďte vlhkým hadříkem nebo starým zubním kartáčkem, opláchněte ji a hned vytřete dosucha. Kartáček se hodí hlavně u nožů na chleba, protože se dostane i mezi drobné zoubky na ostří. Když zůstane slabá stopa, celý postup zopakujte. Než nůž znovu použijete na jídlo, umyjte ho ještě jednou obvyklým způsobem. Proč kečup zvládne víc než ocet Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a nikdy nezapáchá
Rez vzniká, když se železo v kovu delší dobu potkává s vodou a vzdušným kyslíkem. Celý trik přitom stojí právě na octu, jen v jiné podobě. Stačí otočit lahev a přečíst si etiketu, ocet je ve složení kečupu uvedený. Kyselinu citronovou do omáčky navíc přinášejí rajčata. Tahle kyselá směs rez postupně rozpouští, takže ji pak z čepele setřete bez námahy.
Proti čistému octu má kečup jednu velkou výhodu, a tou je hustota. Ocet z nakloněné čepele hned steče, takže by se nůž musel máčet v nádobě. Hustá omáčka zůstane přesně tam, kam ji nanesete, a kyseliny pracují přímo na skvrně.
Odkud se rez na nerezu bere
Nerezová ocel má na povrchu neviditelný ochranný film, který se po drobném poškození umí sám zacelit. Pokud ho ale něco narušuje opakovaně, rzi neunikne ani poměrně nový nůž. Nejvíc čepeli škodí voda, která na ní zůstane stát. Myčka nůž zatěžuje hned několika způsoby najednou: ostrou chemií z tablet, solí i horkou párou. Potíže dělají i slané zbytky jídla, které na noži zaschnou.
Přečtěte si také: Slováci skupují tyhle sifonové lahve z dob ČSSR a platí za ně až 850 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Nerezovému noži nejvíc škodí voda, která na čepeli po umytí zůstane stát. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Rezavé tečky mají někdy původ úplně jinde než v samotném noži. Bývají to drobounké částečky železa, které na čepel přejdou z obyčejné oceli, třeba když nůž leží v zásuvce vedle rezavého otvírače nebo starých jehel na špízy. Stačí jim trocha vody, aby začaly rezivět, a rez se potom přenáší i na další nádobí.
Drátěnku nechte ve skříňce
Při čištění je lákavé vzít něco hrubého a čepel pořádně vydrhnout. Jenže obyčejná ocelová drátěnka se při drhnutí sama drolí a její úlomky se zachytí na nerezu. Ve vlhku z nich brzy vzniknou nové rezavé tečky. Na nůž bohatě stačí měkký hadřík nebo kartáček na zuby.
Kdy kečup nestačí
Kečup si poradí s rezavými tečkami a tenkým hnědým nádechem. Pokud ho zrovna nemáte, podobně funguje citronová šťáva se solí. Po prvním kole se vyplatí prohlédnout čepel proti světlu. Pokud zůstala drsná a nerovná, rez se zakousla do hloubky kovu a domácí prostředek ji už nevytáhne. Takový nůž je rozumnější nahradit novým. Když je čepel hladká a rez na větší ploše nepovolila ani napodruhé, sáhněte po čističi na nerez nebo odrezovači z obchodu.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co vidíte po prvním kole Co dál Na čepeli zbyl jen slabý nádech Zopakovat kečup, případně citron se solí Čepel je hladká a rez drží na větší ploše Čistič na nerez nebo odrezovač z obchodu Čepel zůstala drsná a nerovná Pořídit nový nůž
Aby se skvrny nevracely, utřete nůž dosucha pokaždé hned po umytí. Pokud ho myjete v myčce, vytáhněte ho, jakmile program doběhne, nebo aspoň odklopte dvířka, ať pára z myčky vyvětrá. Kus, na kterém je rez, do myčky mezi ostatní nádobí nepouštějte, dokud ho nevyčistíte.
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