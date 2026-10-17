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Senátní volby vrcholí. Hradečané dnes rozhodnou mezi Dvořákem a Petrofovou

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V prvním kole senátních voleb získal nejvíce hlasů bývalý primátor Hradce Králové Martin Dvořák, za ním skončila manažerka a představitelka společnosti PETROF Zuzana Ceralová Petrofová. Hradečané mohou o novém senátorovi rozhodnout ještě dnes do 14 hodin. Volební místnosti se otevírají právě teď.
Senátní volby vrcholí. Hradečané dnes rozhodnou mezi Dvořákem a Petrofovou

Senátní volby vrcholí. Hradečané dnes rozhodnou mezi Dvořákem a Petrofovou

Zdroj: Hanka Poskočilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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