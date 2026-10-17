Senátní volby vrcholí. Hradečané dnes rozhodnou mezi Dvořákem a Petrofovou

Dnes se rozhodne, kdo bude v Senátu zastupovat volební obvod Hradec Králové. Do druhého kola postoupili Martin Dvořák, který v prvním kole získal 25,13 procenta hlasů, a Zuzana Ceralová Petrofová s podporou 21,94 procenta. Jejich profesní dráhy přitom vedou dvěma odlišnými směry – jeden přes komunální politiku a diplomacii, druhý přes rodinné podnikání a výrobu klavírů.
Zuzana Ceralová Petrofová: Od krizového řízení k rozvoji značky
Zuzana Ceralová Petrofová převzala vedení společnosti PETROF v roce 2004, kdy se firma potýkala s vážnými finančními problémy. Podnik tehdy zasáhl mimo jiné propad amerického trhu, na který byl významně navázaný. Následovala restrukturalizace, změny ve vedení i snaha o stabilizaci hospodaření.
„Moc velká,“ odpověděla v rozhovoru pro e15 na otázku, jak velká byla pravděpodobnost, že se firmu podaří zachránit. Popsala také, jak postupně jednala s bankami a hledala cestu, jak podnik udržet.
PETROF, jehož historie sahá do roku 1864, dnes představuje jednu z tradičních českých značek s mezinárodním dosahem. Pod vedením Ceralové Petrofové se firma věnovala dalšímu rozvoji výrobků i propagaci značky. Její práce se neomezila pouze na výrobu a prodej nástrojů. PETROF se prostřednictvím koncertů a kulturních aktivit zapojuje také do života Hradce Králové.
Za své manažerské působení získala Ceralová Petrofová mimo jiné titul Manažerka roku 2014. Důležitou součástí dalšího vývoje společnosti je rovněž generační předávání odpovědnosti. Do vedení firmy se zapojila její dcera Anna Petrof Prousková, která se stala výkonnou ředitelkou.
Martin Dvořák: Od vedení Hradce k mezinárodní diplomacii
Martin Dvořák byl v roce 1990 zvolen prvním svobodně zvoleným primátorem Hradce Králové. V této funkci působil do roku 1998 a podílel se také na budování Svazu měst a obcí České republiky, v jehož předsednictvu později zasedal.
Po odchodu z vedení města zamířil do zahraničí. V rámci mise OSN v Kosovu se věnoval správě měst a rozvoji místní samosprávy. V roce 2003 působil v Iráku, kde se podílel na sestavování dočasných místních vlád.
Následně pokračoval v diplomatické službě. Pracoval na českém zastupitelském úřadu ve Washingtonu a v letech 2012 až 2017 působil jako generální konzul v New Yorku. Od roku 2017 byl českým velvyslancem pro Kuvajt a Katar.
V prosinci 2021 se stal náměstkem ministra zahraničních věcí a v květnu 2023 ministrem pro evropské záležitosti. Jeho profesní zkušenosti tak zahrnují komunální správu, mezinárodní mise i působení v české diplomacii.
Volební lístky obou postupujících kandidátů, mezi nimiž dnes Hradečané rozhodnou, budou připravené přímo ve volební místnosti. Ty se uzavřou ve 14 hodin.