Starožitníci odmítají určovat cenu podle fotografie. Hodnotu však prozradí až materiálové stopy

Začíná se jednoduše. Předmět nafotíte a pošlete e-mailem s dotazem do starožitnictví, aukční síně nebo poradny, případně s fotografiemi obejdete odborníky v obchodech či muzeích. Kamenný obchod má jednu výhodu: na cenu se zeptáte přímo, tváří v tvář. Pokud se věc dá přenést, vezměte ji s sebou. Asociace starožitníků to říká bez okolků: určování podle fotografie je pouze orientační a pro přesnou cenu bývá osobní prohlídka nezbytná. Většina obchodníků navíc poradí i tomu, kdo prodávat nechce nebo o prodeji teprve přemýšlí. Než ale vyrazíte, vyplatí se vědět, co přesně fotit, čeho se nedotýkat a jakou „hodnotu“ vlastně chcete znát.
Fotky mobilem jako první síto: co nafotit, aby odhad dával smysl
Jediný hezký snímek zepředu odborníkovi nestačí. Galerie Národní 25 u obrazů požaduje minimálně přední stranu, zadní stranu a detail podpisu, k tomu rozměr malby. Starožitnosti AVA chtějí záběry z více stran, rozměry a případné značení. Z obou požadavků plyne jasná lekce: čím úplnější balíček pošlete, tím méně se bude odborník dohadovat.
Do zásilky patří:
celek zepředu, zezadu, z boků, shora i zespodu, detaily značení: podpis, punc, značka manufaktury, štítek, signatura, poškození a opravy: praskliny, odštěpky, slepené části, vyměněné díly, snímek s měřítkem (pravítko nebo metr vedle předmětu), rozměry a váha (váha je zvlášť důležitá u šperků a kovových předmětů), původ: odkud věc pochází, jak dlouho je v rodině, zda k ní existují doklady, staré účtenky nebo katalogy, účel dotazu: chcete prodat, pojistit, řešit dědictví, nebo jen uspokojit zvědavost?
Fotografujte za denního světla, bez blesku a filtrů. Blesk umí vyhladit povrch i zamaskovat oděrky, což odhad spíš zkreslí. Doma si také můžete udělat první průzkum na vlastní pěst: dohledat značky a puncy nebo projít výsledky aukcí na portálu ART+, který Asociace starožitníků doporučuje jako český souhrn dat z více aukčních domů. Podle nás jde o užitečné srovnání, bez ověření pravosti a stavu však zůstává jen vodítkem.
Proč starožitníci chtějí předmět vidět na vlastní oči
O hodnotě starožitnosti často rozhodují drobnosti, které objektiv nezachytí. V redakci jim říkáme materiálové stopy: patina, puncy, otěr, koroze, vrstvy laku, staré opravy, konstrukční spoje, druh dřeva či kovu, váha a stopy po nástrojích. Zkušený starožitník je čte podobně jako lékař rentgenový snímek. Ze skládanky drobných znaků sestaví obraz pravosti, stáří, původu a zachovalosti.
U šperků například Asociace starožitníků vyjmenovává puncovní značky, ryzost a váhu kovu, kvalitu kamenů, uměleckou práci a případné iniciály autora. U cenných kamenů může být potřeba gemolog. Galerie Národní 25 výslovně uvádí, že šperky, mince, bankovky a hodinky musí raději vidět osobně a „relevantní a reálný“ odhad vzniká až při zhlédnutí znalcem.
Fotka mlčí o hloubce rýh, o opravách skrytých pod lakem, o vůli v hodinovém strojku i o tom, zda patina vznikla stoletím, nebo chemií z hobbymarketu. A ještě jedna věc: podle Asociace starožitníků ani zkušený sběratel nemusí z obrázku poznat originál od falza. U kusů, které mohou mít vyšší cenu, tak osobní kontrola funguje jako pojistka.
Rozdíl mezi odhadem z fotografie a cenou z prohlídky může být zásadní. Záleží na typu předmětu, jeho stavu a pravosti.
Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě Tři úrovně ocenění starožitností: od orientační ceny po znalecký posudek
Slovo „hodnota“ zní jednoznačně, v praxi ale skrývá několik různých čísel. Výkupní cena v obchodě, vyvolávací cena v aukci, očekávaná aukční cena, pojistná hodnota a částka v soudním posudku se mohou výrazně lišit. Pomůže rozlišit tři stupně posouzení.
Úroveň Kdo ji poskytne K čemu poslouží Orientační odhad z fotek starožitnictví, aukční síň, poradna první filtr, zda má smysl pokračovat Tržní nebo aukční odhad obchodník či aukční dům po osobní prohlídce prodej, komise, zařazení do aukce Znalecký posudek soudní znalec s odpovídající specializací dědictví, soud, majetkoprávní vyrovnání, pojištění
Muzea stojí trochu stranou. Hodí se hlavně k identifikaci, dataci a odbornému kontextu. Numismatické oddělení Národního muzea třeba nabízí konzultace k mincím a medailím po předchozí domluvě. Cenový odhad však muzea poskytovat nemusí, Moravské zemské muzeum to dokonce uvádí přímo.
Znalecký posudek v zákonném smyslu smí vypracovat jen znalec zapsaný v seznamu. Ověříte ho ve veřejném seznamu, který spravuje
Ministerstvo spravedlnosti. Sledujte obor, odvětví a specializaci. Expert na nemovitosti vám s rokokovou komodou nepomůže, i když se oprávněně pyšní titulem znalce. Kam se starožitností v Česku zajít a na co se ptát
Konkrétních adres je víc, než by se mohlo zdát. Asociace starožitníků provozuje bezplatnou poradnu v Klubu starožitníků ve Valentinské 7 v Praze 1, zpravidla druhou středu v měsíci od 15 do 17 hodin. Galerie Národní 25 uvádí ocenění bez poplatků a nezávazné předběžné cenové vyjádření. Aukce aukcí nabízí ohodnocení zdarma podle fotografií nebo při návštěvě galerie, Starožitnosti AVA v Čáslavi přijímají předměty po domluvě. Bezplatnost má prostý důvod: obchodníci a aukční síně si budují důvěru a zároveň hledají zajímavé kusy pro svou nabídku či aukci.
Na schůzku si přineste předmět, fotografie, rozměry a vše, co dokládá původ. A ptejte se:
Jde o výkupní, komisní, aukční, nebo pojistnou cenu? Je odhad závazný? Jaká by byla vyvolávací cena a jaká provize? Které znaky o ceně rozhodly? Doporučujete posudek znalce? Má smysl předmět restaurovat, nebo ho ponechat v současném stavu?
Největší jistotu podle nás přináší kombinace: dobré fotografie, osobní prohlídka a názory alespoň dvou odborníků. První nabídnutá částka bývá jen začátkem rozhovoru. Asociace starožitníků zároveň varuje před překupníky a falešnými obchodníky a doporučuje licencovaného obchodníka s kamenným obchodem. Nevýhodný prodej se totiž dodatečně napravuje velmi obtížně.
Než vyrazíte: čistit, leštit a opravovat zakázáno
Nejdražší chybu dělají majitelé často s nejlepším úmyslem. Zašedlou stříbrnou konvici vyleští, oprýskanou židli přelakují, prasklou vázu slepí. Konzervátorské instituce přitom upozorňují, že patina může být ochrannou a cennou vrstvou a její odstranění předmět znehodnotí. Kanadský konzervátorský institut (Canadian Conservation Institute) připomíná, že leštění působí abrazivně a při opakování stírá jemné detaily povrchu.
Před návštěvou proto nesahejte po chemii ani brusném papíru, nerozebírejte mechaniku hodin, neopravujte rám ani plátno a nestrhávejte staré štítky či nápisy. I zažloutlá nálepka na spodku porcelánu může prozradit sbírku, ve které předmět kdysi byl. Stačí opatrně setřít volný prach měkkým štětcem a věc zabalit do čisté látky.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková