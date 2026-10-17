Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kutná Hora předběhla italské Montepulciano i portugalské Nazaré. Kostnice z lidských kostí funguje jako magnet pro zahraniční turisty

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stříbrné město skončilo osmé v podzimním žebříčku platformy Daytrip. Za sebou nechalo toskánské Montepulciano i portugalskou Nazaré.
Kutná Hora předběhla italské Montepulciano i portugalské Nazaré. Kostnice z lidských kostí funguje jako magnet pro zahraniční turisty

Kutná Hora předběhla italské Montepulciano i portugalské Nazaré. Kostnice z lidských kostí funguje jako magnet pro zahraniční turisty

Zdroj: Czeva / licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:00

Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Starožitníci odmítají určovat cenu podle fotografie. Hodnotu však prozradí až materiálové stopy
Starožitníci odmítají určovat cenu podle fotografie. Hodnotu však prozradí až materiálové stopy
HPV virus pronikne do buněk čípku a roky mlčí. Pět signálů, které tělo vysílá, si většina žen vyloží jako běžnou poruchu cyklu
HPV virus pronikne do buněk čípku a roky mlčí. Pět signálů, které tělo vysílá, si většina žen vyloží jako běžnou poruchu cyklu

Infekci HPV prodělá téměř každý sexuálně aktivní člověk. U části žen však vysoce rizikový typ přetrvá a za...

Na Vsetínsku ležel poklad jen pod povrchem celých 600 let. Mince z doby Karla IV. prozradil až pes
Na Vsetínsku ležel poklad jen pod povrchem celých 600 let. Mince z doby Karla IV. prozradil až pes

Fenka Máša při procházce u Ústí na Vsetínsku vyhrabala hliněný hrníček. Uvnitř se skrývalo 374 stříbrných...

Hydrofon měl odposlouchávat sovětské ponorky. Inženýr na něm zachytil zpěv velryb a spustil hnutí, které zachránilo celý druh
Hydrofon měl odposlouchávat sovětské ponorky. Inženýr na něm zachytil zpěv velryb a spustil hnutí, které zachránilo celý druh

Americká poslechová stanice u Bermud pátrala po sovětských ponorkách. Místo nich zachytila zpěv keporkaků,...

Sušení prádla na šňůře ušetří elektřinu, ale sušička škodí jinak. Horký vzduch láme syntetická vlákna na mikroplasty, které vdechujete
Sušení prádla na šňůře ušetří elektřinu, ale sušička škodí jinak. Horký vzduch láme syntetická vlákna na mikroplasty, které vdechujete

Kondenzační sušička uvolnila v laboratorním testu zhruba třetinu gramu vláken z každého kilogramu prádla....

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.