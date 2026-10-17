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Ani rolák, ani svetr. Ženy 50+ letos na podzim nosí 1 kousek, který zahřeje a ubere 10 let

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Říjnová rána umí potrápit. Kabát je na ně ještě zbytečně těžký a samotný svetr zase málo. Přesně do téhle mezery letos zapadá kousek, který módní domy vytáhly z archivu a který se z přehlídkových mol rychle stěhuje do běžných šatníků.
Ani rolák, ani svetr. Ženy 50+ letos na podzim nosí 1 kousek, který zahřeje a ubere 10 let

Ani rolák, ani svetr. Ženy 50+ letos na podzim nosí 1 kousek, který zahřeje a ubere 10 let

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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