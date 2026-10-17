Ani rolák, ani svetr. Ženy 50+ letos na podzim nosí 1 kousek, který zahřeje a ubere 10 let

Říjnová rána umí potrápit. Kabát je na ně ještě zbytečně těžký a samotný svetr zase málo. Přesně do téhle mezery letos zapadá kousek, který módní domy vytáhly z archivu a který se z přehlídkových mol rychle stěhuje do běžných šatníků.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Roky samozřejmě žádné oblečení neodečte. Dobře zvolená vrstva ale umí siluetu zjemnit a celý outfit pak působí upraveně a svěže. U podzimního oblékání je to víc než polovina úspěchu.
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Řeč je o pelerínách a jejich blízkých příbuzných, tedy pončech. Na přehlídkách pro podzim a zimu 2026 patřily k nejvýraznějším motivům sezony. Objevily se v New Yorku, Londýně, Miláně i Paříži a každý návrhář je pojal po svém.
Kdo si pamatuje módu kolem roku 2000, tenhle kousek dobře zná. Teď se ovšem vrací v uhlazenější a elegantnější podobě.
Foto: Magnific.com Přehodit, navléknout, nebo zapnout
Variant je víc, než by se zdálo. Klasické pončo je v podstatě kus látky s otvorem pro hlavu. Pelerína bývá vpředu otevřená a jednoduše se položí na ramena. Najdete i modely s rukávy, které vypadají skoro jako delší kardigan.
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Liší se i délkou. Krátké pelerínky sahají jen kousek pod ramena a nosí se podobně jako šála. Ty nejdelší připomínají plnohodnotný kabát.
Místo bundy i jako vrstva navíc
Největší výhodou je, jak snadno se pelerína přizpůsobí počasí. Za mírného podzimu klidně nahradí přechodnou bundu. Až přituhne, hodí se přes kabát jako další hřejivá vrstva, podobně jako velká šála. Modely z vlny nebo kašmíru přitom zahřejí opravdu spolehlivě.
Uplatní se i v interiéru. V kanceláři nebo na návštěvě ji přehodíte přes halenku a svetr můžete nechat doma.
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Jedno pravidlo platí skoro vždycky. Pelerína přidává objem kolem ramen, proto k ní patří štíhlejší spodní díl, třeba úzké kalhoty, rovné džíny nebo pouzdrová sukně. Pod ní stačí jednoduchý vršek bez velkých ozdob, protože hlavní roli tu hraje sama pelerína.
Kdo chce zvýraznit pas, může sáhnout po modelu s páskem. Z barev jsou nejbezpečnější volbou hnědé a šedé odstíny, které k letošnímu podzimu patří.
Tři nápady na podzimní outfit Pletené midi šaty, kozačky ke kolenům a přes ramena pelerína v neutrálním odstínu. Světlá košile, kalhoty s pukem a lehké pončo, které můžete sepnout broží. Sako, rovné džíny a navrch krátká pelerína jako vrstva navíc pro chladnější odpoledne. Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://coveteur.com/fall-2026-outerwear-trends, https://fashionmagazine.com/style/fall-2026-trends/, https://wizaz.pl/trendy/nawet-dunki-ci-jej-pozazdroszcza-trenczowa-kurtka-z-peleryna-ze-100-bawelny-to-hit-na-jesien-2026/, https://www.breuninger.com/cz/zeny/obleceni/svetry-a-pletena-moda-ponca/, https://www.breuninger.com/lu/en/women/clothing/knitwear-ponchos/, https://milfordcentre.co.nz/trendreport/beyond-the-coat-2026/, https://www.whowhatwear.com/how-to-wear-a-poncho/slide5, https://fashionunited.uk/news/fashion/fall-holiday-26-trend-tactile-outerwear-from-prada-dries-van-noten-chloe-and-more/2026050287649, https://www.russh.com/poncho-trend-where-to-buy/ Přečtěte si také: Nejhorší bagety ze supermarketu. Češi je kupují denně a netuší, z čeho je těsto