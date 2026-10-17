Nová ruská raketa Ch-BD s dostřelem 6 500 km a ztracený Putinův bombardér PAK DA

Britský think-tank
RUSI, zaměřený na obranu a bezpečnost, zveřejnil novou zprávu Dr. Sidhartha Kaushala o ruském strategickém jaderném arzenálu a jeho nosičích. Střela s plochou dráhou letu dlouhého doletu Ch-BD, známá také jako Izdělije 506, s deklarovaným doletem 6 500 km je určena pro strategické bombardéry Tu-95MS a Tu-160M.
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Podle Kaushala znamená, že
neúspěch Ruska v realizaci projektu strategického , který měl nahradit letouny Tu-95MS a Tu-160, nutí Moskvu připravit i jiné způsoby, jak posílit bojové schopnosti svých stávajících letadel. bombardéru nové generace PAK DA
Ch-BD s deklarovaným doletem 6 500 km tuto strategii splňuje. Raketa je však větší než Ch-101, což znamená, že Tu-95MS a Tu-160 vyžadují specifické úpravy.
Arktida a schopnost úderu na území USA
Kaushal tvrdí, že dlouhý dolet rakety Ch-BD by mohl ruským strategickým bombardérům umožnit zasáhnout cíle ve Spojených státech, a to i při startu z míst
mimo dosah amerických systémů protivzdušné obrany. Jednou z potenciálních oblastí pro starty je Alexandrova země v ruské Arktidě. Tu-95, Sergey Kustov, CC BY-SA 3.0
Spojené státy ale monitorují přípravy bombardérů
Tu-95MS a Tu-160 na vzlety a raketové údery. V případě jaderné eskalace by to vystavilo ruské strategické letecké základny, včetně Engelse a Olenyjv evropské části Ruska, preventivním úderům NATO. PAK DA: Proč Rusko potřebuje novou raketu Ch-BD
Ch-BD je nová ruská střela s plochou dráhou letu, která má podle dostupných údajů dosáhnout doletu přibližně 6 500 km. Vyvinout ji měla konstrukční kancelář Raduga. Její primární význam spočívá v tom, že má
prodloužit využitelnost stárnoucí flotily strategických bombardérů v době, kdy se nový stroj PAK DA zpožďuje.
Veřejně se o ní začalo mluvit na podzim 2023. Potvrzených technických údajů je ale dodnes málo a řada informací vychází z ruských prohlášení a nepřímých zdrojů.
Základem ruského vzdušného úderného potenciálu jsou dlouhodobě střely Ch-55 ze sovětské éry a jejich nástupci Ch-101 a Ch-102.
Ch-101 se používala během ruského angažmá v Sýrii, a používá se dodnes při útocích na Ukrajinu. Její dolet se podle otevřených zdrojů pohybuje zhruba kolem 2 500–3 000 km.
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Ch-BD je označována jako vývojový stupeň rodiny Ch-101/102. Označení Izdělije 506 se objevuje v ruských dokumentech.
Zprávy o vývoji se v ruských médiích objevovaly už od roku 2017. Původně byla střela určena pro
připravovaný stealth . Ten ale stále neexistuje jinde než na papíře, a proto se do popředí dostává adaptace do stávajících letounů. bombardér PAK DA
Na podzim roku 2025 zveřejnil ukrajinský obranný deník Militarnyj uniklé ruské dokumenty, které naznačovaly, že strategická letecká flotila ruských Vzdušno-kosmických sil
měla v roce 2024 obdržet 16 raket Ch-BD a dalších 16 v roce 2026. Cena každé rakety byla údajně 4,5 milionu dolarů.
Pokud by obě dodávky byly dokončeny podle plánu, Rusko by v rámci těchto zadávacích plánů obdrželo celkem 32 střel s plochou dráhou letu Ch-BD.
Pomalý náběh výroby Tu-160M a
zpoždění programu PAK DA přitom omezují počet nosičů, které mohou střely nést. Rusko se snaží zachovat vzdušnou složku strategického odstrašování i bez nového bombardéru PAK DA. Bombardér PAK DA, CC BY-NC-ND 3.0
Skutečný dopad nové střely ale bude záviset na tom, kolik střel a nosičů bude mít Rusko reálně k dispozici.
Limity systému Ch-BD
Mezi hlavní omezení nové střely patří:
nutnost úprav nosičů Tu-95MS a Tu-160M, protože střela je větší než Ch-101 malý počet plánovaných kusů (32 podle zveřejněných dokumentů) zranitelnost základen a letadel před startem závislost na tempu výroby modernizovaných Tu-160M Alex Beltyukov, CC BY-SA 3.0 Podobné americké a čínské systémy
Z amerického pohledu je logickým protějškem střela LRSO,
která má nahradit stárnoucí AGM-86 ALCM. Ta je ale především jadernou zbraní, zatímco Kh-BD je označována jako primárně konvenční s možností jaderné varianty.
Rozdíl je i v situaci kolem bombardérů. USA postupují s modernizací vlastní strategické složky
rychleji díky , a také Čína pokračuje v rozvoji dálkových úderných prostředků. bombardéru B-21
Zdroj:
Meta Defense, Defence-UA, CNews, RUSI Autor/Licence fotografie: Tu-95MSM se střelami Ch-101, Dmitry Terekhov, CC BY-SA 2.0