AI bude simulovat hurikány, které zatím ještě nenastaly

Umělá inteligence může pomoci přesněji odhadovat rizika hurikánů a jejich dopady na obydlené oblasti. Vědci vyvíjejí metodu, která pomocí pokročilých modelů počasí vytvoří tisíce realistických simulací bouří. Výsledky by mohly pojišťovnám usnadnit vyhodnocování škod a pomoci lépe připravit města na extrémní počasí.
Nový výzkum podle Rice University reaguje na zásadní problém při modelování přírodních katastrof: nejničivější hurikány jsou poměrně vzácné, takže historická data neposkytují dostatečný obraz o všech možných scénářích. Vědci proto chtějí vytvořit databázi přibližně 10 000 uměle generovaných tropických cyklon, které představují bouře, jež by mohly nastat, ale dosud se neobjevily.
Základem projektu je rozsáhlý model počasí Prithvi-WxC, vyvinutý ve spolupráci s americkou vesmírnou agenturou NASA a technologickou společností IBM. Na rozdíl od tradičních statistických metod dokážou moderní modely umělé inteligence rychleji vytvářet realistické meteorologické scénáře a lépe zachycovat vzájemné působení bouří a okolní atmosféry.
Simulace budou sledovat vývoj hurikánů od jejich vzniku až po zánik. Následné fyzikálně orientované modely zpřesní odhady rychlosti větru, intenzity srážek i složitých struktur, například spirálních dešťových pásů. Výzkumníci chtějí zároveň zohlednit různé klimatické scénáře a zkoumat, jak se mohou rizika v budoucnu měnit.
Přesnější předpověď pravděpodobných škod by mohla mít významný dopad na pojišťovnictví. Pojišťovny a zajišťovny by díky ní mohly lépe vyhodnocovat rizika celých portfolií nemovitostí, zpřesnit cenotvorbu a rozhodovat o tom, kde a za jakých podmínek je možné nemovitosti pojistit. Cílem je také omezit takzvanou mezeru v pojistné ochraně, kdy sjednané pojištění nepokrývá skutečné ztráty způsobené katastrofou.
Projekt propojuje odborníky na fyziku hurikánů, umělou inteligenci a počítačové vidění. Do budoucna by se podobný přístup mohl rozšířit i na další přírodní hrozby. Včasnější a přesnější vyhodnocování rizik by tak mohlo přispět k lepší ochraně obyvatel, infrastruktury i majetku.
Petr Dvořák
zdroj: Rice University