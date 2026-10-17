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AI bude simulovat hurikány, které zatím ještě nenastaly

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Umělá inteligence může pomoci přesněji odhadovat rizika hurikánů a jejich dopady na obydlené oblasti. Vědci vyvíjejí metodu, která pomocí pokročilých modelů…
pexels-connorscottmcmanus-14920362-hurikan

pexels-connorscottmcmanus-14920362-hurikan

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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