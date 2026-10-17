Vypadají jako obyčejná autíčka z dob ČSSR. Sběratelé je ale vykupují za 8 000 – 10 000 Kč

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Kdo by si nepamatoval charakteristické bzučení elektromotorku a cvakání plastového ovladače, když se velká lesklá limuzína proháněla po obývákovém koberci! Řeč je o legendární Škodě 120 LS na dálkové ovládání s bowdenem, kterou za socialismu toužily mít pod stromečkem snad všechny děti. Model měl přes 40 centimetrů, kovový podvozek, lisovanou plastovou karoserii a ovládací pultík, který malé řidiče proměnil v závodníky. Stačila plochá baterie 4,5 V a z obýváku byla závodní dráha. Autíčko zatáčelo pomocí ocelové struny, umělo svítit a blikat. Taková hračka se nezapomíná.
Zlaté české ručičky z jihu Čech
Za tím malým technickým zázrakem stál národní podnik IGLA, respektive závod ITES Trhové Sviny, který patřil pod koncern Koh-i-noor Hardtmuth. Na přelomu 70. a 80. let tam vznikla hračka, která věrně kopírovala skutečnou předlohu, tedy populární škodovku řady 742 z Mladé Boleslavi, vyráběnou od roku 1976. Konstruktéři jí dali do vínku odolnost i detaily, na které se dnes při pohledu na moderní plastové hračky dívá člověk s trochou závisti. Není divu, že se z ní stal hit československých Vánoc a symbol řemeslného umu.
Tehdy stála pár stovek korun československých, dnes po ní pro změnu pasou oči sběratelé. Pro ně je kompletní kus s původní krabicí něco jako svatý grál dětského pokoje.
Jak poznat sběratelský klenot
Pokud se chystáte prohledat půdu, sklep nebo krabice u babičky na chalupě, zaměřte se na detaily. Největší cenu mají kousky s kompletními chromovanými doplňky, tedy nepoškozenými nárazníky, zrcátky a přední maskou. Důležitý je i stav ocelové struny v bowdenu, která u hodně hraných kusů bývala překroucená nebo prasklá. A klíčovou roli hraje funkční elektroinstalace, tedy světla a směrovky.
Odborníci ze sběratelské scény se shodují na jednom: bez krabice je to jen půlka ceny. Jak uvádí kurátor sbírky historických hraček: „U hraček ITES tvoří dochovaný originální obal až polovinu sběratelské hodnoty. Krabice děti po Vánocích většinou vyhodily, proto je dnes kompletní balení s funkční elektronikou tak vzácné.“
Dnešní cena vám vyrazí dech
Běžně opotřebovaný model bez obalu nebo s prasklým bowdenem se na aukčních portálech prodává zhruba za 1 500 až 3 000 Kč. Pokud objevíte zachovalé a plně funkční autíčko, cena na Aukru podle prodaných aukcí snadno vyšplhá na 3 500 až 6 500 Kč. Skutečný poklad ale držíte v ruce ve chvíli, kdy k bezvadné škodovce s funkčními blinkry najdete i původní papírovou krabici. Takové komplety sběratelé neváhají vydražit za 8 000 až 12 000 Kč.
Pamětníci na sběratelských fórech to vidí s nadhledem a trochou humoru. Jeden z nich v diskusi napsal: „Tuhle škodovku jsme měli v modré, bowden se nám po roce hraní překroutil a táta tam dával nové lanko. Dneska lidi prodávají nepojízdné vraky bez krabice a myslí si, že dostanou deset tisíc jen proto, že je to retro z ČSSR.“ Hodnota tedy opravdu stojí na stavu a kompletnosti.
Než tedy při úklidu pozůstalosti hodíte staré hračky do kontejneru, raději je pečlivě projděte. I zašlá papírová krabice na dně skříně může ukrývat nepoškozený kousek české historie. A jak to máte vy? Měli jste doma tuhle legendární škodovku na bowden, nebo jste pod stromečkem snili o jiném autíčku?
Zdroje článku: aukro.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová