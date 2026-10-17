Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc

Celým bytem voní jablka, závin se leskne zlatou barvou a pak přijde první řez. Spodní vrstva těsta je rozměklá, náplň plave ve šťávě a z křehkého štrúdlu zbyla vlhká roláda. Kdo někdy pekl jablečný štrúdl doma, tuhle chvíli nejspíš zná. Pomůže přitom jediná nenápadná surovina, kterou má většina domácností ve spíži.
Domácí štrúdl ztroskotá na šťávě
Jablka při pečení pouštějí šťávu. Ta si v troubě hledá cestu dolů a míří přímo do tenkého těsta, na kterém náplň leží. Čím víc šťávy, tím víc se těsto nasákne a tím méně z něj zbude křupavá slupka.
Cukr a skořice slouží k dochucení a s vlhkostí si neporadí. Kdo by čekal, že sladší nebo voňavější náplň vyřeší rozmočené dno, bude zklamaný.
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Klasický vídeňský jablečný štrúdl stojí na několika stálých surovinách. Kromě jablek do něj patří rozinky, cukr se skořicí a strouhanka opražená na másle. Rozinky se do náplně přidávají až poté, co nějakou dobu odpočívaly v rumu. Pro opraženou strouhanku mají Rakušané vlastní slovo Butterbrösel a v receptech na originál ji najdete pokaždé.
Právě tahle obyčejná strouhanka je tou jednou věcí z nadpisu. V hotovém zákusku ji skoro nepoznáte, a přesto rozhoduje o tom, jestli si dáte křupavý závin, nebo rozbředlý koláč.
Proč strouhanka udrží šťávu v náplni
Opražená strouhanka funguje jako savá vrstva. Nasaje šťávu, kterou jablka při pečení pustí, takže tekutina zůstane uvnitř náplně a těsto pod ní se nepromočí. Štrúdl si díky tomu po upečení drží křupavost. Bez této vrstvy by šťáva šla rovnou do těsta. To je u pravého taženého štrúdlu natolik tenké, že by přes ně prosvítalo i písmo z novin. Takový list proto vlhkost snese jen velmi špatně.
Přečtěte si také: Slováci skupují tyhle sifonové lahve z dob ČSSR a platí za ně až 850 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Vrstva opražené strouhanky pod jablky nasaje šťávu dřív, než by se dostala k tenkému těstu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Právě v tomhle kontrastu je kouzlo dobře upečeného štrúdlu. Uvnitř jsou vláčná jablka nasáklá vlastní šťávou, kolem nich tenká a suchá vrstva těsta, která se pod vidličkou příjemně láme.
Jak strouhanku připravit, aby fungovala
Postupujte takto:
Rozehřejte v pánvi máslo, až začne pěnit. Strouhanku do něj vsypte a za stálého míchání ji nechte zvolna zezlátnout, oheň přitom držte nízko. Podle některých vídeňských receptů se po opražení ještě promíchá s cukrem, vanilkovým cukrem a skořicí. Opraženou strouhanku rozprostřete jako první přímo na těsto, a to jen na tu část plátu, kterou zakryje náplň. Volný kus těsta, který se při rolování obtočí kolem náplně, natřete rozpuštěným máslem. Teprve na strouhanku klaďte jablka.
Na pořadí vrstev záleží. Kdyby strouhanka ležela navrch, šťáva by k těstu stekla dřív, než by ji strouhanka stihla zachytit.
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Strouhanku ze žemlí můžete nahradit. Rakouské recepty sahají i po drobcích z piškotů a oblíbené jsou také pomleté ořechy. Ty mohou strouhanku zastoupit úplně, nebo se k ní přisypou na konci opékání a krátce se opraží s ní. Nadrcené piškoty zvládnou šťávu vsáknout stejně dobře, a hodí se proto i k listovému těstu z obchodu.
Šťávu ohlídejte už u jablek
Strouhanka toho zvládne hodně, ale nemusíte jí přidělávat práci. Do štrúdlu se hodí pevná jablka s výraznější kyselostí. Vídeňské recepty doporučují spíš sušší kusy, protože s vodnatými jablky závin těžko zůstane křupavý.
Pevná jablka nakrájená nožem na tenké plátky pustí do náplně méně šťávy než nastrouhaná. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jablka nakrájená nožem na tenké plátky pustí méně tekutiny než nastrouhaná, struhadlo proto nechte v zásuvce. Plátky hned po nakrájení promíchejte s trochou citronové šťávy, barvu si tak udrží až do skládání štrúdlu. Těsně předtím, než náplň přenesete na těsto, ji v hrsti jemně stiskněte a šťávu, která vyteče, slijte. Zbytek vlhkosti, který v náplni zůstane, už strouhanka bez problémů pohltí.
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Zdroje: https://forbes.cz/skola-peceni-svatecni-jablecny-zavin-z-tazeneho-testa-naucte-se-tento-poklad-s-testem-tenkym-jako-papir/, https://www.wien.info/de/essen-trinken/wiener-kueche/rezepte/suesspeisen-und-desserts/apfelstrudel-339136, https://backenmitchristina.at/rezepte/apfelstrudel/, https://www.skrblik.cz/navod/jak-upect-strudl, https://www.vienna.at/typisch-wien-der-apfelstrudel-eine-heimische-delikatesse/5207408, https://www.expats.cz/czech-news/article/in-the-czech-kitchen-how-do-pastry-chefs-bake-the-perfect-apple-strudel, https://www.austria.info/cs/recepty/jablecny-strudl/