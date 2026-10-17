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Zdeněk Pohlreich vyměnil kuchyň za jógu: Lekce mu otevřela oči a odhalila v něm nečekanou stránku

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Zdeněk Pohlreich (69), kterého diváci znají hlavně díky ostrým soudům nad jídlem i prací kuchařů, tentokrát zamířil na místo, kde se místo vaření cvičí jóga. V pořadu Ano, šéfe! si vyzkoušel lekci a rozpovídal se o radě, která mu zůstala v hlavě. Přiznal také, že v sobě objevil dobro, které dosud neuměl pustit ven.
Zdeněk Pohlreich pojal tentokrát návštěvu restaurace jinak.

Zdeněk Pohlreich pojal tentokrát návštěvu restaurace jinak.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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