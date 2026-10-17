Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu trouby a horkovzdušné fritézy, výsledek mnohé Čechy zaskočí

Na pár rybích prstů k odpolední svačině pro dvě děti se dlouhé minuty nahřívá celá velká trouba. Právě tahle představa přivedla do mnoha českých kuchyní horkovzdušnou fritézu, která má ušetřit za elektřinu. Spotřebitelské organizace v Británii a na Novém Zélandu oba přístroje proměřily. Porovnali jsme jejich čísla. Novozélandští testeři k nim přidávají varování, které může nadšené majitele fritéz zaskočit.
Fritéza zvítězila u všech čtyř jídel
V laboratoři britské spotřebitelské organizace Which? dostaly vestavná elektrická trouba a horkovzdušná fritéza stejné čtyři pokrmy. Měřicí přístroje zaznamenaly každou odebranou kilowatthodinu, a to včetně případného nahřívání před vložením jídla.
Jídlo Horkovzdušná fritéza Vestavná trouba Brambora ve slupce (asi 200 g) 0,392 kWh 1,084 kWh Celé kuře (1,3 až 1,4 kg) 0,54 kWh 1,157 kWh Mražené hranolky (320 g) 0,287 kWh 0,863 kWh Piškotový moučník 0,223 kWh 0,71 kWh Přečtěte si také: Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět
Fritéza si podle měření vzala zhruba třetinu až necelou polovinu energie, kterou na stejné jídlo spotřebovala trouba. Moučník do ní ovšem testeři museli dát menší, protože by se do koše jinak nevešel. Ve fritéze bylo všechno hotové dřív a kuře z ní mělo podle hodnotitelů dokonce šťavnatější maso.
Podobně dopadl i domácí pokus australské spotřebitelské organizace CHOICE. Autorka testu odečítala spotřebu z chytrého elektroměru a vyzkoušená jídla jí ve fritéze vyšla výrazně levněji než ve starší troubě, kterou má doma.
Proč malý koš šetří
Trouba musí před pečením prohřát velký vnitřní prostor včetně stěn, roštů a plechů. Fritéza ohřívá jen malou komoru, kterou proudí horký vzduch, a řada modelů se proto obejde bez předehřívání.
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Kolik kilowatthodin přístroj nakonec spotřebuje, záleží hlavně na tom, jak dlouho běží a jak často musí dohřívat. Watty na typovém štítku udávají příkon, tedy nejvyšší možný odběr, kterého spotřebič dosahuje hlavně při rozehřívání. Jakmile se vnitřek prohřeje na nastavenou teplotu, termostat pouští topení už jen podle potřeby.
Háček první: každá várka navíc ukrojí z úspory
Koš testované fritézy byl malý. Podle doporučení výrobce stačila jedna várka hranolků pro dva, nanejvýš tři strávníky, a brambora ve slupce se do něj vešla jediná. Pro čtyřčlennou rodinu tak fritéza často běží ve více kolech po sobě a každé kolo znamená další spotřebu.
Protože fritéza na jedno jídlo spotřebovala třetinu až necelou polovinu energie trouby, unese podle britských čísel zhruba dvě až tři kola. Pokud by trouba celou várku upekla najednou se stejnou spotřebou, při třetím kole by se výhoda fritézy u většiny jídel smazala.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Češi ho používají nejčastěji a platí za něj zbytečně i 600 Kč Háček druhý: velká porce a dlouhé pečení svědčí troubě
Novozélandská spotřebitelská organizace Consumer NZ došla k opačnému výsledku. Při laboratorním provozu na 200 °C po dobu půl hodiny vyšla fritéza v průměru dráž než trouba. Když ale testeři k troubě připočetli deset minut nahřívání, vyšla úsporněji fritéza.
Vysvětlení je prosté. Trouba má přesnější termostat, lépe izolované stěny i těsnější dvířka, takže po nahřátí topí jen chvílemi. Fritéza naopak neustále žene vzduch ventilátorem a vypíná se méně často. Novozélandští testeři to shrnuli jednoduchým pravidlem: malé množství jídla a příprava do 30 minut patří do fritézy, velká porce a pečení přes půl hodiny do trouby.
Při velké porci a pečení delším než půl hodiny vychází úsporněji klasická trouba, protože po nahřátí topí jen chvílemi. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik to dělá v korunách
Rozdíl na jednom jídle z britského testu se pohybuje zhruba od 0,5 do 0,7 kilowatthodiny. Při cenách elektřiny, které čeští dodavatelé nabízejí na podzim 2026, ušetří fritéza na jednom vaření jen jednotky korun.
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Pro vlastní domácnost si to spočítáte snadno. Rozdíl spotřeby v kilowatthodinách vynásobte cenou jedné kilowatthodiny z aktuálního ceníku vašeho dodavatele, tedy včetně distribuce a DPH. Sečtěte přitom spotřebu všeho, co k jídlu chystáte. Když fritéza dělá jen hranolky a kuře se mezitím peče v troubě, úspora se rozplyne.
Troubu se vyplatí zapínat hlavně plnou, třeba s masem a zapečenou zeleninou najednou. Předehřívat ji navíc nemusíte u každého jídla. Plnou teplotu od první minuty potřebují hlavně jemná těsta, která se mají v horku rychle zvednout, typicky piškotová.
Zdroje: https://www.consumer.org.nz/articles/air-fryer-vs-oven-do-air-fryers-really-save-you-money, https://www.idnes.cz/spotrebitel/test/kolik-stoji-vareni-v-horkovzdusne-friteze-spocitali-jsme-spotrebu-i-naklady.A261008_125020_test_hrat, https://utopia.de/ratgeber/airfryer-statt-backofen-spart-das-wirklich-strom-v4_772771/, https://www.choice.com.au/home-and-living/kitchen/benchtop-cooking/articles/air-fryer-energy-costs-vs-oven, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/horkovzdusna-friteza-trouba-uspora-energie-srovnani/, https://www.which.co.uk/reviews/air-fryers/article/air-fryer-vs-oven-energy-cost-cooking-results-compared-aPpAt8D1Agy5
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