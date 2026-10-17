Žádný Jar ani Pur. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na nádobí v ČR

U dřezu má většina z nás jasno. Sáhneme po lahvi, kterou známe z reklamy nebo z maminčiny kuchyně, a nad jinou značkou ani nepřemýšlíme. Laboratorní měření ale ukázalo, že nejvíc špinavých talířů zvládla lahev, kterou spousta lidí v regálu jen míjí.
Vítěz pochází z Břeclavi
Spotřebitelský test deníku Blesk z února 2025 poslal do laboratoře dvanáct prostředků na ruční mytí nádobí. Nejdál z nich došel Feel Eco Natural Care s vůní citronu. Jedinou dávkou umyl 29 talířů a odnesl si titul celkového vítěze.
Značka patří břeclavské firmě Fosfa, která má vývoj i výrobu těchto přípravků ve vlastních rukou. Výhra ekologické lahve je o to zajímavější, že dva další ekologické gely skončily v témže testu úplně na konci tabulky.
Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat kuchyňské utěrky. Nahrazují je věcí, která vydrží roky a nikdy nezapáchá Talíře se myly, dokud se pěna neprotrhla
Měření měla na starosti Markéta Berčíková z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky VŠCHT. Všechny prostředky měly stejné podmínky:
do 4 litrů vody přišlo vždy 8 gramů přípravku, do roztoku pak putoval jeden špinavý talíř za druhým, na každý talíř připadl stejný čas mytí.
Počítání u každé lahve skončilo, jakmile pěnová peřina praskla a mezerou prosvitla voda. Měří se tak vydatnost, tedy kolik nádobí zvládne jedna dávka, než se vyčerpá. Pro běžnou domácnost to znamená, že vydatnější lahev vydrží déle a do dřezu jí stačí nalít méně. Na podobném principu, při kterém se myje až do rozpadu pěnové vrstvy, hodnotí vydatnost i německý spotřebitelský časopis Stiftung Warentest.
Přečtěte si také: Slováci skupují tyhle sifonové lahve z dob ČSSR a platí za ně až 850 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě Vydatnost prostředku se v testu měřila počtem talířů umytých jednou dávkou, než se pěnová vrstva na hladině protrhla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jar a Pur těsně pod laťkou
Pro srovnání uvedla vedoucí testu i hodnotu, kterou ze své praxe bere jako laťku kvalitního výrobku: zhruba 25 umytých talířů na jednu dávku. Jar Lemon se k té hranici přiblížil s 24,5 talíře a Pur Power Lemon zvládl 23. Obě oblíbené značky tedy myjí slušně, jen na vítěze ztratily čtyři a půl až šest talířů. V domácnosti se takový rozdíl sčítá, protože méně vydatná lahev se s každým mytím vyprazdňuje o něco rychleji.
Na opačném konci skončily dva ekologické gely, kterým stačila jedna dávka zhruba na 15 talířů. Nejlepší lahev tak z jedné dávky umyla zhruba dvakrát víc talířů než ta nejslabší. Kompletní výsledky všech dvanácti lahví najdete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
Výsledky zmíněných lahví z testu Blesku přehledně shrnuje tabulka:
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Prostředek Umyté talíře na jednu dávku Výsledek v testu Feel Eco Natural Care s vůní citronu 29 celkový vítěz Jar Lemon 24,5 myje slušně, těsně pod laťkou zhruba 25 talířů Pur Power Lemon 23 myje slušně, těsně pod laťkou zhruba 25 talířů dva ekologické gely zhruba 15 poslední místa v testu Jiný test, jiné pořadí
Jedno měření ještě není konečný verdikt. Portál Arecenze na začátku roku 2026 zveřejnil praktický test devíti prostředků, ve kterém všechno nádobí myla jedna redaktorka podle odlišné metody. Talíře potřené olejem se myly jedinou kapkou ve studené vodě. V tomto srovnání zvítězil Pur Aloe Vera a druhé místo obsadil FeelEco Aloe Vera, který s dvanácti talíři vyšel jako nejlepší ekologická varianta.
Tentýž test přinesl ještě jedno zjištění. Nejvíc pěny ze všech nadělal Jar Extra Lemon, a přesto odmastil méně talířů než obyčejný Jar Lemon. Hromada bublin v dřezu tedy o síle prostředku vypovídá jen málo.
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Česká značka tak obstála ve dvou zkouškách, i když každá měřila trochu jiné věci. Podobné zkušenosti mají i v Německu. Öko-Test letos na jaře upozornil, že na německém trhu zaostávaly v čisticím výkonu právě známé značky, a Stiftung Warentest ve svém srovnání ukázal, že lépe myly koncentráty než klasické prostředky.
Co si z toho odnést k regálu
Z obou českých testů plyne jednoduché vodítko. Rozhoduje hlavně to, kolik nádobí zvládne jedna dávka. Ekologická nálepka sama o sobě nic nezaručuje, protože ekologické prostředky se v testech objevily na úplné špičce i na samém chvostu.
Kdo je se svou lahví spokojený, nemusí ji hned měnit, protože Jar i Pur v laboratoři obstály. Kdo ale chce z jedné dávky vytěžit co nejvíc, může sáhnout po české lahvi, která v laboratorním testu došla nejdál.
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Zdroje: https://www.rohlik.cz/1458149-feeleco-myci-prostredek-na-nadobi-citron, https://www.arecenze.cz/clanky/test-prostredku-na-nadobi-2025/, https://www.test.de/Spuelmittel-im-Test-5369619-5369653/, https://utopia.de/ratgeber/oeko-test-pril-fit-co-enttaeuschen-doch-diese-testsieger-ueberzeugen-im-spuelmittel-test_915748/, https://www.blesk.cz/clanek/testy-blesku-non-food-prostredky-na-myti-nadobi/806312/test-prostredku-na-nadobi-kolik-taliru-umyje-vitez-rozdil-je-az-dvojnasobny.html, https://www.blesk.cz/galerie/testy-blesku-ostatni/1382836/test-prostredku-na-nadobi-kolik-taliru-umyje-vitez-rozdil-je-az-dvojnasobny