Ani elektřina, ani dřevo. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří klidně i 54 000 Kč

S prvními mrazivými rány začíná v mnoha domácnostech každoroční počítání, kolik spolkne topná sezona. Nejvíc ho prožívají lidé, kteří dům vytápějí elektrokotlem nebo přímotopy. Prodejci topné techniky si všímají, že právě z jejich řad přibývá zájemců o výměnu, a propočty nákladů jim dávají za pravdu.
Zařízení v zásuvce, teplo ze zahrady
Řeč je o tepelném čerpadle. Do sítě ho sice zapojit musíte, elektřina v něm ale slouží hlavně k pohonu kompresoru. Zbytek tepla si přístroj vezme z okolí, nejčastěji z venkovního vzduchu, a právě odtud pochází větší část energie, kterou do domu dodá. V Česku jasně vede typ vzduch-voda, který teplo ze vzduchu předá vodě v radiátorech nebo v podlahovém topení.
Účinnost se vyjadřuje topným faktorem. Ten říká, kolik tepla zařízení vyrobí z jedné kilowatthodiny elektřiny, a v běžném provozu jde zhruba o trojnásobek až čtyřnásobek. Elektrokotel naproti tomu z kilowatthodiny elektřiny vyrobí jen přibližně jednu kilowatthodinu tepla.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá v Česku elektrikář v krajském městě za jeden měsíc práce? Až to číslo uvidíte, budete civět Kolik zůstane v peněžence
Konkrétní představu dává propočet serveru ČESKÉSTAVBY.cz aktualizovaný v říjnu 2026. Počítá s rodinným domem o ploše 150 metrů čtverečních, ve kterém čtyřčlenná rodina spotřebuje za rok na topení a ohřev vody 18 MWh tepla. Za elektřinu autoři dosadili sazby ze standardního ceníku ČEZ pro říjen 2026.
Elektrokotel nebo přímotopy by v takovém domě podle výpočtu stály kolem 79 900 Kč ročně. Tepelné čerpadlo stejné teplo zajistí zhruba za 25 600 Kč. Při cenách z října 2026 tak rozdíl dělá přibližně 54 000 Kč za rok. S podobným poměrem počítá i ČEZ, podle kterého čerpadlo oproti elektrokotli ušetří až dvě třetiny nákladů na vytápění.
Výměna bez velkého bourání
Pro majitele elektrokotle bývá přechod nečekaně hladký. Největším stavebním zásahem je obvykle otvor v obvodové zdi, kterým povedou trubky k venkovní jednotce.
Přečtěte si také: Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu trouby a horkovzdušné fritézy, výsledek mnohé Čechy zaskočí
Uvnitř domu se změní málo. Vnitřní jednotka čerpadla zabere v technické místnosti zhruba tolik místa jako původní kotel. Většinou vyhoví i stávající elektroinstalace, protože jištění pro vnitřní jednotku odpovídá tomu, které měl kotel.
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla se obvykle vejde na místo původního elektrokotle a často jí stačí i stávající jištění. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proti plynu a dřevu je rozdíl menší
Kdo topí plynem, ušetří výrazně méně. ČEZ odhaduje úsporu proti plynovému kotli nanejvýš na 30 až 40 procent nákladů na vytápění a připomíná, že výsledek ovlivní, o jaký kotel jde a v jaké je kondici.
U kotle na dřevo nebo jiná tuhá paliva podle ČEZ k úspoře na provozu prakticky nedochází. Přechod pak přinese hlavně pohodlí, protože odpadne štípání, skládání polen i pravidelné přikládání.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Češi ho používají nejčastěji a platí za něj zbytečně i 600 Kč
Co čekat od čerpadla podle toho, čím topíte dnes:
Současný zdroj tepla Co přinese tepelné čerpadlo Elektrokotel nebo přímotopy v modelovém domě úspora přibližně 54 000 Kč za rok při cenách z října 2026 Plynový kotel podle ČEZ úspora nanejvýš 30 až 40 procent nákladů na vytápění Kotel na dřevo náklady zhruba stejné, hlavně víc pohodlí Rozhodne zateplení a otopná soustava
Hodně záleží na stavu domu. Čerpadlo pracuje nejúsporněji, když stačí ohřívat vodu na nízkou teplotu, jakou potřebuje podlahové topení, tedy do 35 °C. Pokud dům nemá zateplení a radiátory jsou na jeho tepelnou ztrátu příliš malé, musí čerpadlo posílat do okruhu výrazně teplejší vodu a z každé kilowatthodiny elektřiny pak vytěží znatelně méně tepla. Investice se v takovém domě nemusí vrátit vůbec.
Nejúsporněji tepelné čerpadlo pracuje s podlahovým topením, kterému stačí voda ohřátá do 35 °C. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Opačným extrémem jsou pasivní domy. Topí se v nich tak málo, že rozdíl v účtech za topení splácí pořizovací cenu čerpadla jen pomalu. Na začátku by proto měla stát odborná konzultace a zjištění tepelné ztráty domu.
Změnilo se i financování. Přímou dotaci z programu Nová zelená úsporám mohou v roce 2026 získat jen domácnosti s nízkými příjmy, které bydlí ve špatně zatepleném domě. Ostatní si mohou vzít úvěr, u kterého za ně úroky zaplatí stát. Banky a stavební spořitelny ho do nabídky zařazují postupně během podzimu 2026.
Přečtěte si také: Plastová okna končí (2026): Češi je měli v každém paneláku, teď je nahrazují 2 mnohem úspornější řešení
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-prechod-od-elektrokotle-k-tepelnemu-cerpadlu-se-muze-i-nemusi-vyplatit-40522226, https://www.cez.cz/cs/podpora/technologie/jakych-uspor-mohu-dosahnout-porizenim-tepelneho-cerpadla, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-na-uvery-z-nove-zelene-usporam-si-pockate-nabizi-je-jen-jedna-banka-317130, https://www.nejremeslnici.cz/blog/tepelne-cerpadlo-cena-uspora-dotace/, https://www.estav.cz/cz/14609.dotace-na-tepelne-cerpadlo-v-roce-2026-prehled-podminek-ktere-musite-znat, https://www.estav.cz/cz/12363.prechod-na-tepelne-cerpadlo-nejvic-usetri-domacnosti-s-elektrokotlem-podle-statistik-az-80-procent, https://www.ceskestavby.cz/clanky/cim-topit-v-roce-2026-nejlevneji-velke-srovnani-tepelneho-cerpadla-plynu-pelet-dreva-a-elektriny-36243.html
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!