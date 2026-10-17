Němci skupují tyhle mísy z dob ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Těžká barevná mísa, do které se kdysi skládalo cukroví nebo ovoce, dnes v mnoha rodinách stojí v krabici vedle prázdných zavařovaček. Doma ji bereme jako obyčejné nádobí z dob socialismu. Za hranicemi ji ale prodejci popisují jako ikonu designu a podle toho ji oceňují. Poklad za statisíce to sice obvykle není, vyhodit ji bez rozmyslu se ovšem nevyplácí.
Za obyčejným sklem stáli špičkoví výtvarníci
Mísy na ovoce, misky na kompot nebo poháry na zmrzlinu z lisovaného skla se v Československu prodávaly levně a našly se skoro v každé kuchyni. Od roku 1965 je vyráběly hutě spojené v koncernu Sklo Union, mezi nimi i sklárna v Rosicích. Prodej do ciziny měl na starosti státní Skloexport.
Podobu tohoto zboží určovali výtvarníci. V šedesátých letech se mezi nimi prosadila trojice František Vízner, Vladislav Urban a Rudolf Jurnikl. Režim chápal umění jako nástroj propagandy, návrhy užitkových předmětů ho však tolik nezajímaly a schvalovaly se bez velkých zásahů. Autoři si proto mohli dovolit geometrické vzory, nezvyklé tvary i syté barvy skloviny.
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„Je tady totiž vystavené zcela obyčejné sklo. Ono je ale neobyčejné,“ uvedl pro Český rozhlas Plzeň v roce 2018 muzejník Jan Mergl u výstavy lisovaného skla z Heřmanovy Huti.
Návrháře prozradí hlavně tvar
Podpis ani značku huti na sériovém lisovaném skle z té doby většinou nenajdete. Kdo misku navrhl, se tak dá zjistit hlavně porovnáním siluety a druhu skloviny s doloženými kusy.
Samotná barva přitom k určení nestačí, protože huť stejný model často lisovala ve více odstínech. Sklářská encyklopedie 20th Century Glass eviduje Jurniklovu misku z roku 1962 s číslem vzoru 1045 ve fialové, žluté a zelené variantě, zatímco modrou misku téhož autora vede pod jiným číslem 1145.
Přečtěte si také: V ČSSR stála v rohu každého obýváku a lidé to brali jako samozřejmost. Dnes je z ní sběratelská rarita za téměř 17 000 Kč Stejný model misky se často vyráběl v několika barvách, takže o návrháři víc napoví tvar než odstín skloviny. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Na popisky v internetových inzerátech je při určování lepší nespoléhat, protože autory v nich často přiřazují chybně. Upozorňuje na to Mark Hill, britský obchodník a autor knih o poválečném československém skle. Radí raději sáhnout po důkladně zpracované publikaci nebo nakupovat u obchodníka s dobrou pověstí.
Němci lisované sklo dlouho podceňovali
Lisované sklo mělo v Německu dlouho špatnou pověst. Stuttgartský muzejník a historik umění Gustav E. Pazaurek ho kdysi odbyl jako laciné a nekvalitní, protože se bál o tradiční ruční výrobu v Čechách a ve Slezsku.
Pohled na něj změnili až sběratelé. U lisovaného skla se výrobce a rok vzniku dohledávají obzvlášť těžko, a tak se inženýr Siegmar Geiselberger, který ho sám sbíral, rozhodl najít spojence. V roce 1998 kvůli tomu podal inzeráty v Německu, Rakousku i Česku.
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Ze spolupráce vyrostla Pressglas-Korrespondenz, sbírka ročníků s odbornými zprávami a stránkami ze starých vzorníků skláren. Na internetu je z ní k dispozici asi 7 000 souborů. Geiselbergerovi projekt přinesl i státní uznání: v roce 2023 dostal záslužnou medaili Spolkové republiky Německo.
Kolik za mísy ze sklepa Němci zaplatí
Kdo na Kleinanzeigen, německé obdobě našeho Bazoše, zadá do vyhledávání Sklo Union, najde desítky inzerátů. Za misku nebo mísu si prodávající nejčastěji řeknou 28 až 60 eur, v korunách zhruba 700 až 1 500. Zelená mísa podle Jurniklova návrhu s průměrem 17 centimetrů tam stojí 30 eur.
Specializovaní obchodníci chtějí víc. Na designové platformě 1stdibs vystavil obchodník sídlící v Landau an der Isar Jurniklovu zelenou mísu vzoru 1045 za 225 dolarů, v přepočtu necelých 5 000 Kč. Má stejný průměr 17 centimetrů jako mísa z bazarového inzerátu. V tuzemských bazarech se přitom běžné lisované mísy často prodávají za několik set korun.
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Kde mísu nabízejí Obvyklá cena tuzemské bazary několik set korun Kleinanzeigen, běžné mísy a misky 28 až 60 eur, asi 700 až 1 500 korun Kleinanzeigen, Jurniklova zelená mísa 17 cm 30 eur, asi 730 korun 1stdibs, Jurniklova mísa vzoru 1045 od specializovaného obchodníka 225 dolarů, necelých 5 000 korun
Jde o nabídkové ceny a skutečná prodejní cena může vyjít nižší. Jak ukazuje srovnání obou Jurniklových mís, nejvíc rozhoduje, kdo kus prodává a jestli umí doložit autora a číslo vzoru. Kdo tedy najde ve sklepě mísu z lisovaného skla, udělá dobře, když si tyhle dva údaje ověří dřív, než se jí zbaví.
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Zdroje: https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/dekorative-objekte/schalen-und-k%C3%B6rbe/dekoschalen/sklo-union-schale-aus-tschechischem-gr%C3%BCnglas-entworfen-von-rudolf-jurnikl-f%C3%BCr-rosice-glass/id-f_8213743, https://www.kleinanzeigen.de/s-sklo-union/k0, https://www.pressglas-korrespondenz.de/, https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://plzen.rozhlas.cz/mate-doma-lisovane-sklo-nevyhazovat-mate-maly-poklad-6710654, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/rosice_glass/, https://markhillpublishing.com/czech-glass-basics/, https://www.nespechej.cz/clanky/tahle-sklenena-miska-z-doby-cssr-vypada-nenapadne-sberatele-za-ni-ale-nabizeji-100-000-kc-20261015-10816.html, https://explore.gnd.network/en/gnd/119394642, https://www.tiscali.cz/nemci-skupuji-tyhle-sklenene-misy-z-cssr-a-plati-za-ne-az-5-000-kc-cesi-je-maji-zaprasene-ve-sklepe-776295