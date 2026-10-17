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Jak na podzim neulehnout s nachlazením? Rozhodují i drobné návyky

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Chladná rána, teplejší odpoledne a čím dál více času v uzavřených místnostech. Podzim přeje respiračním infekcím. Jak snížit riziko nachlazení, co skutečně pomáhá imunitě a na které rady je lepší nespoléhat?
Jak na podzim neulehnout s nachlazením? Rozhodují i drobné návyky

Jak na podzim neulehnout s nachlazením? Rozhodují i drobné návyky

Zdroj: Helena Révay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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