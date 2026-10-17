Reklama
Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČRPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
V regálu drogerie většina z nás sáhne po lahvi, kterou zná z […]
Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČR
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 17.10.2026 06:20
Reklama
Češi neví, že na podzim musí uklízet i sousedovo listí. Kdo to neudělá, tomu hrozí pokuta klidně i 50 000 Kč
Jedna vzrostlá lípa nebo ořešák u sousedů dokáže na podzim zasypat i […]
Češi přišli na geniální trik proti zlodějům. Stačí dát za dveře 1 věc z kuchyně
Klíč se v zámku jen protáčí a před vámi je noc v […]
Na českých zahradách se letos přemnožil tento nenápadný škůdce. Zahrádkáři jsou zoufalí
Zbledlé listy, záhony, které se v půlce léta zastavily v růstu, a […]
Tenhle starý budík se prodává na internetu i za 2 000 Kč. Čechům leží v šuplíku už od ČSSR a netuší o tom
Kovové pouzdro, dvě nožičky, nápis PRIM na ciferníku a drnčení, které ráno […]
Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
Blesková kokosová buchta s kefírem, co vydrží vláčná i druhý den
Cooky.cz
dnes, 06:44
4 min
Žádný Jar ani Pur. Odborníci vyhlásili nejlepší prostředek na nádobí v ČR
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:41
4 min
Odborníci varují. Srovnali jsme spotřebu trouby a horkovzdušné fritézy, výsledek mnohé Čechy zaskočí
FVE.info
dnes, 06:34
4 min
Drahé borůvky ze supermarketu může nahradit vlastní domácí úroda. Jejich pěstování není tak složité, jak se zdá
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:33
2 min
Tři mladí muži vyrazili zdolat obávanou horu, beze stopy zmizeli. Záchranáře čekal na vrcholu znepokojivý nález, který horolezcům nedá spát dodnes
Asianstyle
dnes, 06:30
4 min
Reklama
Mae Jemison: dívka, která chtěla tančit i létat do vesmíru. Nakonec dokázala, že si nemusí vybírat
Poudree.cz
dnes, 06:30
4 min
Vypadají jako obyčejná autíčka z dob ČSSR. Sběratelé je ale vykupují za 8 000 – 10 000 Kč
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
3 min
Anglického krále pohřbili v lodi s pokladem. Jeho tělo se v zemi rozpustilo
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:30
3 min
Čechům začaly chodit do schránek předžalobní výzvy kvůli dluhům za energie. Může to být klidně přes 16 000 Kč
Zodpovime.cz
dnes, 06:29
4 min
Ani rolák, ani svetr. Ženy 50+ letos na podzim nosí 1 kousek, který zahřeje a ubere 10 let
ExtraInspirace
dnes, 06:29
2 min
Reklama
Vyhlašujeme nejhorší program na pračce. Češi ho používají nejčastěji a platí za něj zbytečně i 600 Kč
FVE.info
dnes, 06:26
4 min
Meteorologové už mají předpověď do konce roku. Tohle Čechům moc radost neudělá
Outdoor tipy
dnes, 06:21
4 min
Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČR
PrimaProstor.cz
dnes, 06:20
4 min
Němci skupují tyhle skleničky z dob ČSSR a platí za ně až 9 700 Kč. Češi je mají zaprášené v kredenci
Extrafit.cz
dnes, 06:19
4 min
Tesla musela v Evropě přejmenovat autopilota. Německo pohrozilo, že název klame řidiče a ohrožuje bezpečnost
Mobify.cz
dnes, 06:17
4 min
Reklama
Ani ocet, ani prášek. Rezavý nůž bude zase jako nový díky 1 věci, kterou máte v lednici
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:16
4 min
Geniální způsoby využití starého kartáčku na zuby. Stojí 0 Kč a funguje až 17krát lépe než houbička
PrimaProstor.cz
dnes, 06:13
4 min
Vojta Kotek opět buduje biofarmu, televize Prima streamuje druhou řadu docu reality
Borovan.cz
dnes, 06:11
1 min
Ani elektřina, ani dřevo. Lidé před zimou přechází na tento způsob vytápění a ušetří klidně i 54 000 Kč
FVE.info
dnes, 06:11
4 min
80 000 Kč/měsíc a vysoká škola není potřeba. Firmy v Česku marně shánějí lidi do tohoto řemesla
Zodpovime.cz
dnes, 06:11
4 min
Reklama
Ani cukr, ani skořice. Jablečný štrúdl bude šťavnatý jako z vídeňské kavárny, když do náplně přidáte 1 věc
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:08
3 min
„Kolego, Freud ist passé.“ Když se nevědomí nevešlo do kádrového posudku
HlídacíPes.org
dnes, 06:00
7 min
Němci skupují tyhle mísy z dob ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě
Extrafit.cz
dnes, 06:00
4 min
Kutná Hora předběhla italské Montepulciano i portugalské Nazaré. Kostnice z lidských kostí funguje jako magnet pro zahraniční turisty
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
6 min
Senátní volby vrcholí. Hradečané dnes rozhodnou mezi Dvořákem a Petrofovou
Hradecká Drbna
dnes, 06:00
2 min
Reklama
Starožitníci odmítají určovat cenu podle fotografie. Hodnotu však prozradí až materiálové stopy
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Nová ruská raketa Ch-BD s dostřelem 6 500 km a ztracený Putinův bombardér PAK DA
Securitytech
dnes, 06:00
3 min
Vypadá draze a hodí se téměř ke všemu. Semišová bunda je nejchytřejší koupí podzimu
Žena.cz
dnes, 05:59
Doporučovaly ji staré atlasy. Obyčejná houba spouští v těle sebedestrukci krve
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 05:59
Obrazem: Smutek sloní matky i boj malého brouka. Tohle jsou nejlepší fotografie divoké přírody
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:57
Reklama
USA podle admirála zabránily vývozu íránské ropy za 25 miliard dolarů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:56
Řemeslo, které v Česku umí sotva 40 lidí. Zakázky mají na 3 roky dopředu
Zodpovime.cz
dnes, 05:55
4 min
Kolik si v Německu vydělá pomocná kuchařka v nemocnici? České kuchařky nebudou věřit vlastním očím
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:52
4 min
Nejlepší rozhodnutí, které jsem udělala po šedesátce
i60.cz
dnes, 05:50
2 min
Vlašské ořechy zabalené do hliníkové fólie vydrží v mrazáku až 5 let. Ale stačí jedna špatná nádoba a celá úroda je na vyhození
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:45
2 min
Reklama
Neustupujte muslimům! Italské město rozdělil boj o krkovičku ve školní jídelně
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:44
Francouzky 60+ to dělají po generace. Šálu na podzim vážou 1 způsobem a vypadají elegantně i v obyčejné bundě
ExtraInspirace
dnes, 05:40
2 min
Nejde mu dát gól, zírají top střelci na český úkaz. Týmu NHL se navrhuje radikální krok
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:38
Meteorologové varují Čechy. Letošní Vánoce budou úplně jiné, než se čekalo. Způsobí to tenhle 1 jev
Outdoor tipy
dnes, 05:37
4 min
Batohy, peníze i živá zvířata. Karvinský magistrát odhaluje ztráty a nálezy
Ostravská Drbna
dnes, 05:34
1 min
Reklama
Reklama
Neustupujte muslimům! Italské město rozdělil boj o krkovičku ve školní jídelně
Lidské bestie: Hermann Göring si užíval přepych, bral opioidy a pomáhal organizovat nacistické zločiny
„Nesmím ani na tribunu, pořád mě testují.“ Vondroušová popsala zvláštní důsledky trestu
Německý lékař se nechal pohřbít zaživa a pod zemí si dal jídlo. Svůj záchranný systém testoval v roce 1822
Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas
Reklama
Reklama