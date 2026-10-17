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Tři mladí muži vyrazili zdolat obávanou horu, beze stopy zmizeli. Záchranáře čekal na vrcholu znepokojivý nález, který horolezcům nedá spát dodnes

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Na první pohled připomíná tropický ráj s majestátními vrcholy, avšak v jejích strmých roklích a nevyzpytatelné mlze se skrývá jedno z nejtemnějších tajemství Asie. Co znamenaly tři dvojice tyček zapíchnutých kolmo do země, které našli záchranáři?
Tři mladí muži vyrazili zdolat obávanou horu, beze stopy zmizeli. Záchranáře čekal na vrcholu znepokojivý nález, který horolezcům nedá spát dodnes

Tři mladí muži vyrazili zdolat obávanou horu, beze stopy zmizeli. Záchranáře čekal na vrcholu znepokojivý nález, který horolezcům nedá spát dodnes

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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