Neil Patrick Harris jako kovaný nácek. Pokračování kultovní akční série zamezuje vzniku Čtvrté říše

Největší televizní obšourník Neil Patrick Harris si už padoucha zahrál například ve čtvrtém Matrixu, na který se ale často záměrně zapomíná. Barney z HIMYM tak dostává šanci na reparát v menší osobité produkci a kovaného neonacistu žijícího v bývalém Hitlerově bunkru ztvárňuje ve třetí části akční ságy o hrdince Becky, nazvané biblicky The Last Temptation of Becky. Trailer líčí absurdní zápletku céčkových fláků, nyní však v sympatickém béčkovém provedení.
Už Indiana Jones věděl, že nacisté s oblibou strkají nos do všemožných filmových dobrodružství, která s druhou světovou válkou přímo nesouvisí. Esenciální padouši 20. století ztělesňují ty filmové postavy, které je dodnes v pořádku heroicky likvidovat a z publika během toho loudit hlasitý smích. Tarantino to prováděl v Hanebných panchartech, norský šprýmař Tommy Wirkola udělal z nacistů zombie v Mrtvém sněhu a další seveřan Timo Vuorensola je nechal postavit tajnou základnu na Měsíci v kultovce Iron Sky. No a zatímco Jude Law si políčil na extremistickou pravicovou organizaci v seriózním thrilleru Řád podle skutečných událostí, hrdinka Becky (Lulu Wilson) bude ve svém posledním pokušení čelit ďábelským plánům karikaturního neonacisty Wilhelma Reusse (Neil Patrick Harris).
Snímek je druhým pokračováním akční komedie Becky z roku 2020, v níž – jak nám nynější trailer připomíná – sotva zletilá dívka nezvládající výbuchy vzteku zkřížila cestu skupině uprchlých trestanců v čele s Kevinem Jamesem. Odvěký parťák Adama Sandlera tedy hrál proti své typologii a vzniklá kultovní série tento proces aplikuje i nadále. Ve druhé celovečerní části Becky je zpět (2023) si zápornou roli střihl bývalý Stifler Seann William Scott a tentokrát si nejzavrženíhodnější uniformu navléká hvězda Jak jsem poznal vaši matku. Harris udělal z Reusse zuřivého padoucha usilujícího o nastolení Čtvrté říše a v traileru vystupuje tak, jak by správný béčkový lotr měl – popravuje spoutané oběti, vyhrožuje svázané hrdince a v tajném nacistickém bunkru, nad nímž vede rodinný hostinec, spřádá plány na ovládnutí světa.
Becky jde tomuhle „náckovi ze staré školy“ ležérně po krku a infiltruje se přímo do polského hnízda u „Vlčího doupěte“, načež lze očekávat starou dobrou deratizaci Hitlerových stoupenců. Její režie opět připadla nové kreativní síle, za kamerou měla hlavní slovo Jenn Wexler, dosud režisérka druhořadých hororů. Její první větší příležitost ale dle dosavadních reakcí z letního festivalu Fantasia nedopadla vůbec zle a diváci podle spokojených recenzí ocení každý nacistický skalp, který Becky v téhle žánrové poctě s nestárnoucím dějinným podhoubím sebere. Očekávejme kolotoč krvavých scén a samozřejmě nadhledu, který by měl být o to větší, čím vážněji se Neil Patrick Harris zatváří.
The Last Temptation of Becky
si zatím užijí pouze v zámoří, kde film vstoupí do kin začátkem listopadu. První dva díly bohužel žádné tuzemské streamovací služby za standardní předplatné nenabízí, pouze dvojku si můžete samostatně koupit na službě Apple TV
. Nebo si prohlédněte žebříček nejlepších akčních komedií
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Zdroj: ComingSoon, Quiver Distribution