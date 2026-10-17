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Neil Patrick Harris jako kovaný nácek. Pokračování kultovní akční série zamezuje vzniku Čtvrté říše

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Největší televizní obšourník Neil Patrick Harris si už padoucha zahrál například ve čtvrtém Matrixu, na který se ale často záměrně zapomíná. Barney z HIMYM tak dostává šanci na reparát v menší osobité produkci a kovaného neonacistu žijícího v bývalém Hitlerově bunkru ztvárňuje ve třetí části akční ságy o hrdince Becky, nazvané biblicky The Last Temptation of Becky. Trailer líčí absurdní zápletku céčkových fláků, nyní však v sympatickém béčkovém provedení.
Neil Patrick Harris jako kovaný nácek. Pokračování kultovní akční série zamezuje vzniku Čtvrté říše

Neil Patrick Harris jako kovaný nácek. Pokračování kultovní akční série zamezuje vzniku Čtvrté říše

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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