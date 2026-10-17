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Vojta Kotek opět buduje biofarmu, televize Prima streamuje druhou řadu docu reality

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Televize Prima začala od 16. října na Prima+ streamovat druhou řady docu reality Farma Vojty Kotka (foto) s populárním hercem a jeho rodinou. V terestrice se pořad objeví od 23. října (pátek). První řada, která běžela loni na podzim, patřila k nejúspěšnějším pořadům Primy v daném roce.
Vojta Kotek opět buduje biofarmu, televize Prima streamuje druhou řadu docu reality

Vojta Kotek opět buduje biofarmu, televize Prima streamuje druhou řadu docu reality

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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