Vojta Kotek opět buduje biofarmu, televize Prima streamuje druhou řadu docu realityPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vojta Kotek opět buduje biofarmu, televize Prima streamuje druhou řadu docu reality
Článek byl publikován 17.10.2026 06:11
Herní studio Bohemia Interactive (majitelé Marek Španěl a Slavomír Pavlíček - foto) posílá na trh největší...
Zdatný režisér a scenárista Jan Pachl, který je známý hlavně krimiseriály pro Českou televizi (Rapl, Cirkus...
Velký e-shop s počítačovými a deskovými hrami Xzone.cz plus vydavatel souvisejících produktů (knihy) za...
Po 26 natáčecích dnech má dotočeno režisér, scenárista a producent Ivo Macharáček (Panic je nanic,...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →