Co dělá zahradu výjimečnou a originální? Stačí výběr správných rostlin a jeden dominantní prvek

Zahrada je místem odpočinku, relaxace a tvůrčího ducha. Vytvořte si prostor, který bude originální, inspirativní a nabídne místo pro každého člena rodiny. Podívejte se, co udělat jinak.
Toužíte po krásné zahradě? Vneste do ní jeden originální prvek
Co mají společného
krásné zahrady z luxusních magazínů? Není to jen spousta drahých květin. Důležitá je především jedna výrazná dominanta a promyšlená skladba zahradní architektury.
Každá
zahrada, která má být chloubou svého majitele, by měla obsahovat určité prvky. Ty nejkrásnější zahrady jich mají společných hned několik. Jsou osázeny správně vybranými rostlinami, doplněné o výrazné anorganické materiály a nechybí dominanta, která na sebe strhne oko každého, kdo do ní vejde. Co dělá zahradu výjimečnou a originální – Dominanta vzbuzující pocity. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dominanta vzbuzující pocity
Jaký prvek má být
dominantou té vaší? Může to být prakticky cokoliv, co je výrazné, zajímavé a na co se budete chtít dívat, kdykoliv na zahradu vejdete. Velké plus je, když dominanta navozuje příjemné pocity nebo vede k zamyšlení. Čtěte také: Jak vybrat květináče, aby balkon působil elegantně a sjednoceně: 5 pravidel designérů, která fungují
Aby mohl dominantní prvek plnit svou funkci, měl by být umístěn na dobře viditelném místě, například v blízkosti posezení nebo v pohledové ose z oken domu. Nemusí stát přímo uprostřed zahrady, důležité je, aby přirozeně zapadal do celkové kompozice.
Co dělá zahradu výjimečnou a originální – Vneste do ní jeden originální prvek. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vodní plocha oživí i tu nejmenší zahradu
Voda patří na každou zahradu a nezáleží, v jaké podobě. Někdy stačí zapustit do země několik nádob, větším
zahradám budou slušet jezírka a k terasám neodmyslitelně patří fontány. Vkusné osázení rostlin kolem vodních ploch dotvoří atmosféru a stane se krásným doplňkem. Rostliny volte takové, které svým vzrůstem nezakryjí atraktivitu vodního díla. Co dělá zahradu výjimečnou a originální – Hortenzie – královny zahrad, které nesmí chybět. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Hortenzie – královny zahrad, které nesmí chybět
Hortenzie jsou v posledních letech jedny z nejoblíbenějších rostlin malých i velkých zahrad. Nepatří však pouze do
záhonu. Dají se pěstovat také v nádobách a například na terasách jimi vytvoříte živý plot, který vám poskytne soukromí a zároveň prostor zútulní. Například hortenzie latnatá je oproti hortenzii velkolisté méně náročná na pěstování, kvete na letošních výhonech a při dostatku vláhy se jí dobře daří na slunném i polostinném stanovišti. Čtěte také: I malou terasu či panelákový balkon proměníte v soukromou oázu: 6 elegantních nápadů pro dokonalé letní posezení Co dalšího vysadit do zahrady?
Co dělá
zahradu zahradou? Strom. Ať už se rozhodnete pro vyšší keř, ovocný strom nebo okrasný solitér, jejich umístění by mělo odpovídat celkové kompozici zahrady. Velmi oblíbené jsou katalpy, javory, muchovníky nebo například nižší solitéry ovocných stromů, ze kterých se můžete těšit z vlastnoručně vypěstovaných plodů. Stromy vnesou do zahrady kromě výšky také soukromí a tolik potřebný stín. Vysázením vhodných keřů a trvalek pod stromy vykouzlíte další dominantní, módní prvek. Čtěte také: Co vysázet pod katalpu a další vysoké stromy, aby zahrada dostala moderní vzhled? Těchto 5 odolných rostlin vytvoří dokonalý kvetoucí koberec!
Nejkrásnější zahrady jsou navržené do posledních detailů
Kromě správně zvolených keřů, trvalek, stromů a výrazných prvků je třeba myslet také na zahradní architekturu. Bez
cestiček se totiž neobejde žádná zahrada. Především v místech, kde se často pohybujeme, by mohl trávník trpět. Zde se hodí alespoň šlapáky, které dodají kromě praktické stránky věci také moderní akcent. Čtěte také: Jak vytvořit krásnou zahradu s menším rozpočtem: 7 praktických pravidel Co dělá zahradu výjimečnou a originální – Prostor pro relaxaci. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Prostor pro relaxaci
Lavička umístěná v zátiší tvořeném z okrasných rostlin a keřů, komfortní terasa, houpací síť zavěšená mezi dvěma vzrostlými stromy nebo domácí wellness. Prostor pro relaxaci může mít mnoho podob. Záleží na velikosti zahrady, zda je možné vytvořit hned několik odpočinkových zón, nebo zda tento prostor začleníte do jedné kompozice.
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Nejkrásnější pohled na zahradu bývá z toho místa, kde se člověk cítí nejlépe. Nebojte se umístit
zahradní nábytek, lehátka nebo například jen puffy do různých míst zahrady. Věřte, že právě tato místa budou nejvíce atraktivní jak pro členy vaší domácnosti, tak pro návštěvy. Tip redakce PlanetaZahrady
Ať už je dominantou vaší zahrady jezírko, vzrostlý keř nebo promyšlená skladba rostlin, její největší kouzlo vynikne, když všechny prvky tvoří dokonale harmonický celek. Navrhněte zahradu tak, aby na sebe jednotlivé zóny navazovaly, byly vzájemně propojené a zároveň zahrada poskytla dostatek prostoru pro odpočinek každého člena, který ji navštíví.
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Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)