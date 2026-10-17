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Co dělá zahradu výjimečnou a originální? Stačí výběr správných rostlin a jeden dominantní prvek

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Zahrada je místem odpočinku, relaxace a tvůrčího ducha. Vytvořte si prostor, který bude originální, inspirativní a nabídne místo pro každého člena rodiny. Podívejte se, co …
Co dělá zahradu výjimečnou a originální? Stačí výběr správných rostlin a jeden dominantní prvek

Co dělá zahradu výjimečnou a originální? Stačí výběr správných rostlin a jeden dominantní prvek

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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