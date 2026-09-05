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Památky v Ústeckém kraji lákaly turisty více než loni

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Prázdninová sezona na státních památkách Ústeckého kraje skončila s lepšími čísly než loni. Národní památkový ústav zaznamenal v červenci nárůst návštěvnosti zhruba o 4000…
Zámek_Ploskovice_05

Zámek_Ploskovice_05

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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