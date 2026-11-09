Ostrava má nového primátora. Zastupitelstvo zvolilo Richarda Vereše

Ostrava je jedním z nemnoha větších měst, kde ANO dokázalo proměnit své vítězství v říjnových komunálních volbách v zisk primátorského místa. V rámci povolebních vyjednávání nejprve vznikl dvojblok tvořený ANO a Starosty pro Ostravu, který se rozhodl přibrat třetího partnera. Hnutí ANO preferovalo Motoristy, Starostové hnutí Ostravak.
Čtěte také: ANO utvořilo se Starosty pro Ostravu dvojblok. Vyjednávání mají pauzu do pátku
V nové jedenáctičlenné radě bude mít ANO pět zástupců, Starostové čtyři a hnutí Ostravak dva. Nové vedení města bude mít také menší počet placených radních, jejich počet se snížil z devíti na sedm, snížil se i počet primátorových náměstků. Místo sedmi jich bude šest.
Vereš bezprostředně po svém zvolení poděkoval předchozímu vedení města. Doufá, že v zastupitelstvu se v budoucnu povede věcná, slušná a férová debata. Jako primátor by chtěl být hlavně tmelícím prvkem.
Jeden z nejmladších primátorů
Jednatřicetiletý Richard Vereš se o politiku zajímal od dětství, na základní škole se podílel na práci ostravského parlamentu mládeže. Na gymnáziu později předsedal studentskému senátu a působil ve studentských samosprávách.
Ve svých 18 letech zvažoval vstup do ODS nebo ČSSD, nakonec dal ale přednost hnutí ANO. ODS a ČSSD (dnes SOCDEM, pozn. red.) tady ale vládly od roku 1990 a já nebyl spokojený s tím, jak město funguje. A tehdy mě oslovila nabídka hnutí ANO, základní teze, uvedl ke svému vstupu do hnutí Andreje Babiše.
Čtěte také: Doplatili jsme na vládní angažmá, říká ostravský lídr hnutí ANO Vereš
V roce 2013 v 18 letech zvažoval vstup do ODS nebo k sociálním demokratům, nakonec dal přednost hnutí ANO. „ODS a ČSSD (nyní SOCDEM, pozn. ČTK) tady ale vládly od roku 1990 a já nebyl spokojený s tím, jak město funguje. A tehdy mě oslovila nabídka hnutí ANO, základní teze,“ uvedl.
V komunálních volbách byl Vereš zvolen do zastupitelstva městského obvodu Slezská Ostrava a stal se nejmladším zastupitelem v Moravkoslezském kraji. V roce 2018 se potom stal jedním z nejmladších starostů. V roce 2022 byl také zvolen do krajského zastupitelstva.
Dnes se stal Vereš také jedním z nejmladších primátorů v historii České republiky. Například sociální demokrat Tomáš Hanzel se v listopadu 2006 stal primátorem Karviné jako třicetiletý. Veroniku Vlkovou (ODS) v roce 2006 zvolili primátorkou Karlových Varů ve věku 32 let a dvou měsíců. Jen o dva měsíce starší než Vlková byl v roce 2018 při svém prvním zvolení zlínský primátor Jiří Korec (ANO).