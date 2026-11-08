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Stejné místo, dvě noci a čtyři podezřelí. Strážníci překazili krádeže kabelů

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Dennívýzva
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Ostravští strážníci během dvou nocí zadrželi čtyři muže podezřelé z pokusů o krádež kabelů. Oba případy se odehrály u stejného kabelového kanálu v podjezdu Hlučínské ulice v Přívoze.
Stejné místo, dvě noci a čtyři podezřelí. Strážníci překazili krádeže kabelů

Stejné místo, dvě noci a čtyři podezřelí. Strážníci překazili krádeže kabelů

Zdroj: Vilém Pospíšil
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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