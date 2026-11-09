2 800 vojáků, 11 zemí. Koalice ochotných cvičí v Polsku na mír

Spojené království a Francie v něm společně vedou přibližně 2 800 vojáků z jedenácti zemí, kteří do 22. listopadu nacvičují, jak by koalice po skončení bojů pomáhala zajistit bezpečnost ukrajinského vzdušného prostoru a moří a obnovit ukrajinské ozbrojené síly.
Britové posílají Desert Rats i Typhoony
Londýn na cvičení vyslal 300 vojáků, stíhačky Typhoon Královského letectva a tankovací letoun Voyager. Pozemní část britského kontingentu tvoří 7. brigáda britské armády známá pod přezdívkou Desert Rats, která trénuje klíčové logistické přesuny. Typhoony budou nad cvičištěm létat s podporou tankovacího Voyageru a simulovat úkol, který by na ně připadl po znovuotevření ukrajinského nebe: zajištění bezpečnosti civilní letecké dopravy.
Na cvičení se podílejí Belgie, Estonsko, Francie, Německo, Litva, Nizozemsko, Polsko, Španělsko, Švédsko, Turecko a Spojené království. Námořní složku MNF-U zřizují v Istanbulu turecké ozbrojené síly. Cvičení prověří postupy odminování, díky nimž by se obchodní lodě mohly bezpečně vrátit do ukrajinských přístavů.
Reálná síla, ne hypotetický plán
MNF-U jsou vojenským ramenem Koalice ochotných, tedy skupiny států, které Ukrajině přislíbily vojenskou, hospodářskou a diplomatickou podporu. Sílu vede britský generálporučík Tom Bateman a její velitelství se má ještě letos přesunout z Paříže do Londýna. Podle britského ministerstva obrany vstoupí MNF-U na Ukrajinu teprve po ukončení bojů a na žádost ukrajinské vlády. Nemají plnit mírové úkoly ani monitorovat příměří.
„Toto cvičení ukazuje, že Spojené království po boku Francie a našich spojenců zvyšuje své úsilí, aby se připravilo na den, kdy na Ukrajinu přijde mír. Nejde o hypotetický plán, je to skutečná síla, připravená pomoci Ukrajině, jakmile boje skončí. Bezpečnost Ukrajiny je naší bezpečností a budeme stát při ní tak dlouho, jak bude třeba,“ uvedl britský ministr obrany Wes Streeting.
Bateman doplnil, že cvičení má prokázat, že MNF-U jsou reálnou, schopnou a rychle nasaditelnou silou, a že koalice bude s každým dnem připravenější podpořit Ukrajinu, až boje ustanou.
Výdaje na obranu míří k 2,7 procenta HDP
Cvičení zapadá do širšího britského plánu navyšování obranných výdajů. Ty mají od let 2027 až 2028 dosáhnout 2,7 procenta HDP, což podle ministerstva obrany představuje během čtyř let téměř 300 miliard liber (přibližně 8,7 bilionu Kč).