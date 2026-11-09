Šediny už není nutné skrývat. Čtyři účesy jim dokážou dodat tvar i objem

Šediny už není nutné skrývat. Čtyři účesy jim dokážou dodat tvar i objemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.Zdroj: generováno chatGPT
Článek byl publikován 09.11.2026 11:44
Trh v německé soutěsce Ravennaschlucht má pro sezonu 2026 vyprodané běžné vstupenky. Šance na návštěvu...
Michaela Kuklová se divákům zapsala do paměti jako princezna Jasněnka, ve skutečném životě však musela...
Podzimní manikúra se letos nese ve znamení teplých barev, které připomínají skořici, kakao nebo měď....
Kdo chce při adventním výletu do Drážďan zažít také slavnost obří štoly, měl by si vyhradit 5. prosinec....
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- Ofina Gucci se stala hitem podzimu: Vypadá luxusně, přitom je překvapivě nenáročná na úpravu
- 7 účesů pro šedivé vlasy, se kterými nebudeš vypadat jako babička
- Máte na podzim plný kartáč vlasů? Než začnete panikařit, měli byste vědět jednu věc
- Kadeřnice varuje seniorky před 1 chybou s ofinou. Přidává 10 let a dělá ji většina žen po 60