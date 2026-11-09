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Šediny už není nutné skrývat. Čtyři účesy jim dokážou dodat tvar i objem

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Dennívýzva
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Šedivé vlasy už dávno nejsou důvodem ke krátkému účesu nebo pravidelnému barvení. Módní inspirace pro rok 2026 ukazuje čtyři střihy, které mohou přirozeným šedinám dodat objem a zvýraznit jejich odstín. Vedle krátkého sestřihu se prosazuje také mikádo a delší vlasy s jemným vrstvením. Rozhodující je především struktura vlasů a péče o jejich konečky.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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