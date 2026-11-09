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Stát chce po Češích peníze i za déšť. Kdo má rodinný dům, zaplatí klidně 4 100 Kč ročněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kdo vybírá materiál na novou příjezdovou cestu nebo terasu, řeší hlavně cenu […]
Stát chce po Češích peníze i za déšť. Kdo má rodinný dům, zaplatí klidně 4 100 Kč ročně
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 09.11.2026 11:41
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Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...Všechny články tohoto autora →
- Oprava dřevěné terasy vyjde i na 80 000 Kč. Češi ji proto vytrhávají a dávají místo ní tohle, co nehnije
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