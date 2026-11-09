Ani linecké, ani rohlíčky: Recept na tohle vánoční cukroví hledají Češi nejčastěji

Když se Čechů zeptáte na nejoblíbenější vánoční cukroví, odpovědi bývají docela předvídatelné. U hledání receptů vypadá pořadí jinak a favorité z anket nejsou na prvním místě. Lidé si nejčastěji otevírají postup na sladkost, jejíž kořeny u nás sahají až do středověku.
Vítězem jsou hned měkké perníčky
Podle návštěvnosti receptů na webu Toprecepty.cz za loňské Vánoce, tedy sezonu 2025, vedou medové perníčky. Na prvním místě je konkrétně jejich hned měkká varianta, kterou není potřeba nechat dlouho zrát. Web žebříček zveřejnil v listopadu 2026.
Vanilkové rohlíčky skončily na druhém místě a linecké až na šestém ze sedmi. Pořadí ukazuje, které recepty si otevírali návštěvníci jednoho velkého receptového webu. Nejde o reprezentativní průzkum ani o data z vyhledávačů, přesto dobře naznačuje, u kterého cukroví lidé nejčastěji sahají po návodu.
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V průzkumu agentury Instant Research pro Bohemia Sekt z prosince 2021 jmenovalo nejvíc lidí vosí hnízda a hned za nimi vanilkové rohlíčky. Linecké vybrala téměř čtvrtina dotázaných, perníčky jen desetina.
Podobně dopadla průběžná anketa Českého rozhlasu z prosince 2024, ve které proti sobě vždy stála dvě cukroví. Nejčastěji vyhrávalo vosí hnízdo, rohlíček a linecké kolečko byly těsně za ním.
Rozdíl dává smysl, protože každé z těchto šetření zjišťovalo něco jiného. Oblíbenost a potřeba najít recept jsou dvě odlišné věci.
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Kdo Co zjišťoval Kdy Na prvním místě Toprecepty.cz návštěvnost receptů Vánoce 2025 hned měkké medové perníčky Instant Research pro Bohemia Sekt oblíbené cukroví prosinec 2021 vosí hnízda Český rozhlas anketa ve dvojicích prosinec 2024 vosí hnízdo Klasický perník chce týdny
Perníčky bývají v adventu na řadě dřív než ostatní cukroví. Na rozdíl od křehkého těsta nebo nepečeného cukroví totiž potřebují čas, aby změkly.
Tradiční medový perník je zkouškou trpělivosti. Těsto z medu a mouky odpočívá v chladu několik týdnů a upečené kousky pak měknou ještě zhruba dva týdny. Kdo si na perníčky vzpomene až v polovině prosince, s klasickým postupem to do Štědrého dne nestihne.
Přečtěte si také: Sběratelé shánějí tyhle porcelánové hrnky ze socialismu a prodejci za ně chtějí až 800 Kč. Češi z nich pijí ranní kávu Klasický medový perník potřebuje týdny odpočinku a zrání, proto se s ním začíná dlouho před Štědrým dnem. Ilustrační foto. Zdroj: Pavel Danilyuk / Pexels.
Proto lidé hledají rychlejší cestu. U hned měkké varianty dlouhé čekání odpadá a perníčky mohou být na stole ještě týž den nebo nejpozději druhý den.
Tři rady pro měkké a lesklé perníčky
Přesné množství surovin najdete v konkrétním receptu, ale pár obecných vodítek se hodí znát:
Rychlé těsto se dělá z másla, vajec, medu a jedlé sody. V lednici mu stačí odpočívat pár hodin, nejdéle přes noc. Dokud jsou perníčky z trouby ještě horké, natřete je žloutkem rozšlehaným s trochou mléka nebo vody. Získají tak pěkný lesk. Když perníčky ztvrdnou, vložte do uzavřené krabice plátek jablka nebo kousek chleba. Jablko nebo chléb pouštějí vlhkost, perníčky ji nasají a znovu změknou. Kdysi luxus, dnes ozdoba stromku Přečtěte si také: Za 1 takový pohárek dnes sběratelé dají víc než za celou novou sadu z IKEA. Češi je mají v kredenci
Perníkáři jsou v Praze doloženi už před rokem 1324. Jejich zboží bylo dlouho luxusem, protože med i koření byly drahé. Z koření vychází i samotný název odvozený od pepře. Původně se perníku říkalo peprník.
Vánoční perníčky v dnešní podobě se do českých domácností rozšířily až v 19. století a zvyk k nám přišel z německého prostředí. Pardubický perník je od roku 2008 chráněným zeměpisným označením.
Kdo upeče víc kusů, nemusí je hned všechny sníst. Ozdobené perníčky se dají zavěsit i na stromeček. Jejich tradiční vánoční tvary měly kdysi přinášet do domu štěstí a hojnost.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/vanoce-nejlepsi-recepty-na-medove-pernicky-vcetne-rad-a-tipu-na-zdobeni-40304110, https://www.kudyznudy.cz/aktuality/nejoblibenejsi-vanocni-cukrovi-aneb-kde-se-v-cesku, https://www.kudyznudy.cz/ceska-nej/kulturni/pardubicky-pernik-nejznamejsi-vyroba-perniku-u-nas, https://www.apetitonline.cz/menu/60-receptu-nejlepsi-ceske-vanocni-cukrovi, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2134038, https://english.radio.cz/what-are-most-popular-czech-christmas-cookies-we-know-8838002, https://english.radio.cz/node/8144020, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/magazin-vanoce-cukrovi-linecke-rohlicky-historie-294375, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/23774-vanocni-cukrovi-recepty, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/top-7-nejoblibenejsi-vanocni-cukrovi-ktere-nesmi-chybet/