Kdo má ve sklepě tenhle kameninový hrnec na zelí, ať ho nedává do sběru. Prodává se i za 1 500 Kč

Podzimní úklid sklepa má jasné pravidlo: co se léta nepoužilo, jde pryč. Za regálem se přitom často najde těžký hnědý hrnec s uchy, ve kterém se kdysi kvasilo zelí. Než ho s námahou vynesete ven, podívejte se na bazar. Prodávající za takové nádoby dnes chtějí slušné peníze a někteří zájemci po nich sami pátrají.
Podle čeho ho poznáte
Zelák je z kameniny s hnědou nebo bílou glazurou a po stranách má dvě ucha. Nejspolehlivěji ho poznáte podle žlábku kolem hrdla. Do žlábku se nalévá voda a víko do něj zapadne. Vyrábí se v objemech od několika litrů až po desítky litrů.
V inzerátech se mu říká také kvašák nebo okurkáč. Podobnému hrnci bez žlábku se někdy říká sádlák. Staré kusy se kromě kvašení nabízejí i jako květináče nebo nádoby na maso.
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Na Bazoši se keramické a kameninové zeláky v listopadu 2026 nabízejí za 200 až 1 500 Kč. Když nabídky seřadíte podle ceny, uprostřed vychází 800 Kč. Jde o požadované ceny prodávajících a za kolik kus nakonec odejde, z inzerátů nevyčtete.
Nejvíc chtějí prodávající za velké zeláky, které jsou skoro jako nové.
Nabízený kus Požadovaná cena 40l zelák, jednou vyzkoušený 1 500 Kč 30l zelák (materiál inzerát neuvádí) 1 500 Kč starší 40l zelák bez poškození 1 200 Kč starý kus s původní poklicí a vodním žlábkem 1 000 Kč starý zelák s víkem, zhruba 18 l podle odhadu prodávajícího 900 Kč Přečtěte si také: Většina Čechů je myje v myčce, a tím jim sráží cenu na polovinu. Sběratelé za tyhle sklenice ze socialismu dají až 97 000 Kč
Zájem je i z druhé strany. Na Bazoši najdete také inzeráty „koupím“, ve kterých lidé shánějí bílý keramický zelák o objemu 30–40 l, ovšem jen v perfektním stavu. Přehled nabídek, ze kterých jsme vycházeli, najdete ve zdrojích pod článkem.
Co cenu sráží
Prodávající v inzerátech sami vypisují vady, se kterými musí kupec počítat:
oťuky, popraskaná glazura, prasklé ucho, slepené hrdlo nebo víko, chybějící víko. Přečtěte si také: Sběratelé shánějí tyhle porcelánové hrnky ze socialismu a prodejci za ně chtějí až 800 Kč. Češi z nich pijí ranní kávu
Na úplném spodku nabídek jsou kusy v nálezovém stavu nebo bez víka, jeden starý kus bez víka se ale nabízí i za 900 Kč. Cenu ubere i drobnost. Jeden prodávající chce za zdravé kusy po 1 000 Kč, za kus s vlasovou prasklinou na víku jen 800 Kč. Kdo chce prodávat, ať stav popíše poctivě a vyfotí zblízka víko, ucha i žlábek.
Jak si stojí vedle nového
Podle srovnávače cen začínají k 7. listopadu 2026 nejnižší nabídky e-shopů u jednoho běžně prodávaného typu nového keramického zeláku s víkem na 962 Kč za deset litrů. Dvacetilitrový vyjde nejméně na 1 274 Kč, třicetilitrový na 1 530 Kč. Použité třicetilitrové zeláky se na bazaru nabízejí za 800 až 1 500 Kč, horní hranice tak dosahuje zhruba 98 % ceny nového. Jednoznačně keramické kusy této velikosti se ovšem nabízejí za 800 až 1 000 Kč, u nejdražšího inzerát materiál neuvádí.
Za málo používaný zelák tak prodávající v nejdražších nabídkách chtějí skoro tolik co za nový. Výslovně staré kusy se nabízejí zhruba za 900 až 1 200 Kč. Kupující ušetří hlavně u levnějších kusů, pokud stav odpovídá popisu.
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I kdybyste se zeláku chtěli zbavit, do kontejneru na sklo ho nedávejte. Keramika i porcelán mají jiné složení než sklo. Na třídicí lince by střepy z hrnce jen komplikovaly recyklaci. Co s rozbitým kusem, upravují pravidla vaší obce.
Když v něm budete dál kvasit
Když zelí kvasí, tvoří se v hrnci plyny. Ty si cestu ven probublají přes vodu ve žlábku pod víkem, venkovní vzduch se ale stejnou cestou k zelí nedostane. Vody postupně ubývá, takže ji průběžně dolévejte. Žlábek nepřelepujte vzduchotěsně, plyny musí mít kudy odejít.
Na domácí kvašení volte nádobu, která je určená pro styk s potravinami. Ilustrační foto. Zdroj: Zsolt Bodnár / Pexels.
Zelí při kvašení kysne. Kyselé pokrmy, stejně jako horké, přitom mohou z keramiky vytahovat těžké kovy, především olovo a kadmium, a olovu kyselé prostředí cestu do jídla ještě usnadňuje. Výrobky pro styk s potravinami nesmějí za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití uvolňovat látky v množství, které by mohlo ohrozit zdraví. Nové mají při prodeji nést nápis „pro styk s potravinami“, konkrétní označení použití nebo symbol číše a vidličky. U předmětů, které jsou k potravinám zjevně určené, jako je hrnec na zelí, ale tento údaj povinný není.
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Na kvašení proto volte nádobu, která je určená pro potraviny. Se zdravotními dotazy se obraťte na lékaře nebo na hygienickou stanici.
Zdroje: https://dum.bazos.cz/inzerat/224724076/kameninovy-hrnec.php, https://www.zbozi.cz/zelaky/?objem-od=10, https://www.zbozi.cz/vyrobek/m-a-t-group-sud-na-zeli-s-vikem/?varianta=20-l, https://www.hygpraha.cz/wp-content/uploads/2023/12/DOD_HSHMP_28_09_2023_PBU_vyrobky_styk-s-potravinami.pdf, https://www.ekokom.cz/wp-content/uploads/2022/02/Jak-spravne-tridit-sklo.docx, https://www.ekokom.cz/uploads/news/id824/20200911_drbna_cz.pdf, https://www.ceskestavby.cz/clanky/co-je-a-co-neni-sklo-a-cim-tedy-krmit-bile-a-zelene-kontejnery-32837.html, https://cnn.iprima.cz/cesi-tridi-dopousti-se-ale-rady-omylu-podivejte-se-jak-spravne-rozdelovat-odpad-184916, https://www.poradte.cz/nejen-pro-zeny/15880-sud-na-kvaseni-zeli.html, https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/54733-jak-uchovat-kvasene-zeli-v-nepritomnosti.html, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004R1935-20210327, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=zel%C3%A1k&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano