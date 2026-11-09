Hertl dvěma góly za pět minut rozstřílel Buffalo a stal se hvězdou zápasu. Pastrňák s Zachou pomohli zničit Floridu

Buffalo mělo ve třetí třetině všechno rozehrané. Za stavu 0:2 snížilo na 1:2, domácí aréna ožila a zápas, který Vegas dvě třetiny kontrolovalo, se najednou otevřel. Pak přišel Hertl. V čase 5:43 obnovil dvougólový náskok a přesně v čase 10:00 přidal druhou branku na konečných 4:1. Odpověď na kontaktní gól soupeře tak dorazila během pár minut a Sabres už se nezvedli. Ve stejný nedělní večer 8. listopadu 2026 se připomněla i česká dvojice v Bostonu. David Pastrňák a Pavel Zacha si připsali po dvou asistencích při výhře 4:1 nad Floridou.
Čtyři minuty, které zlomily Buffalo
První Hertlův gól připravil Mitch Marner, u druhého asistovali Ivan Barbašev a Shea Theodore. Podle nás bylo podstatnější načasování než samotná čísla. Nešlo o dva góly do prázdné branky v závěru, kdy je o výsledku rozhodnuto. Hertl skóroval ve chvíli, kdy Buffalo mělo dynamiku na své straně. První trefa ji zastavila, druhá zápas definitivně uzavřela.
Jeho řádek ve statistikách vypadá takto:
|Statistika
|Hodnota
|Góly
|2
|Střely na branku
|4
|Bilance +/-
|+2
|Hity
|4
|Čas na ledě
|14:18
Za zmínku stojí i ty čtyři hity. Hertl nebyl jen zakončovatel, který čekal u mantinelu na puk. Do zápasu se tlačil i fyzicky, a to s časem na ledě, který nepatří k nejvyšším v týmu.
Podle oficiálního shrnutí Vegas Golden Knights si Hertl prodloužil bodovou sérii na čtyři zápasy. Vegas zároveň uzavřelo sérii venkovních zápasů na východě s bilancí 3-0-1 a ze čtyř zápasů vytěžilo sedm z osmi možných bodů. Marner přidal gól a asistenci a podle klubu se stal nejrychlejším hráčem v historii Golden Knights, který v jejich dresu dosáhl na sto bodů. Brankář Adin Hill inkasoval jen jednou.
Vegas je po výhře třetí v Pacifické divizi s bilancí 12-5-2 a 26 body.
Pastrňák a Zacha: nahrávky v pravou chvíli
V Bostonu se rozhodovalo jinak. Zatímco Hertl zápas řešil střelecky, česká osa Bruins přihrávala. Pastrňák i Zacha byli u stejných dvou gólů. Nejprve u trefy Morgana Geekieho na 3:0 v čase 15:59 první třetiny, pak u branky J. J. Peterky na 4:1 jen 58 sekund po začátku třetí třetiny. Právě tenhle rychlý gól vzal Floridě naději, se kterou šla do poslední třetiny.
Výsledek 4:1 vypadá jako jasná záležitost. Na ledě ale Panthers rozhodně neodpadli:
- Florida přestřílela Boston 41:36.
- V hitech vedla drtivě 38:13.
- Jeremy Swayman zastavil 40 ze 41 střel.
- Florida využila jen jednu z pěti přesilovek, Boston proměnil i hru v pěti proti třem.
- Zápas byl mimořádně vyhrocený: Florida nasbírala 72 trestných minut, Boston 54.
Boston tedy nevyhrál plošnou převahou. Vyhrál efektivitou v první třetině a díky brankáři, který pochytal všechno ostatní. Panthers si navíc začátek zápasu pokazili sami a podle shrnutí Boston Bruins jsou v divizních zápasech této sezony zatím bez výhry, s bilancí 0-4.
Pro Boston jde o čtvrtou výhru v řadě a doma má bilanci 8-1-0. Bruins vedou Atlantickou divizi s bilancí 13-4-1 a 27 body. Florida je v divizi pátá s 20 body a drží druhou divokou kartu Východní konference. Za Floridu nastoupil i Radko Gudas, bez bodu, s jednou střelou a jedním hitem za 13:14 na ledě.
Pastrňák zůstává ofenzivním motorem Bostonu. Už před zápasem vedl bodování Bruins s 22 body, teď jich má 24. Zacha měl před zápasem 12 bodů a se dvěma asistencemi se posunul těsně za skupinu Lindholm, Geekie a Peterka.
Český večer měl víc jmen
Hertl s dvojicí z Bostonu nebyli jediní, kdo v noci bodoval. Nejvýrazněji se připomněl Martin Nečas, který zapsal dva góly a dvě asistence. Bodovali také Filip Hronek (asistence) a Jaroslav Chmelař (gól).
Bez bodu zůstali mimo jiné Jiří Kulich, Adam Klapka, David a Adam Jiříčkovi, Filip Chytil, Libor Hájek, Radek Faksa nebo Ondřej Palát. V brance se objevili Dan Vladař, Michal Postava, Jakub Dobeš a Karel Vejmelka. Vladař chytal za Philadelphii, která prohrála v Calgary 3:4 po prodloužení a čelila 26 střelám.
Právě v tomto zápase bodovali i Slováci. Martin Pospíšil asistoval u gólu Joela Farabeeho na 3:3, který Calgary dalo v oslabení. Šimon Nemec pak nahrával v prodloužení na vítěznou trefu Matta Coronata. Erik Černák si připsal dvě asistence u gólů Pontuse Holmberga v závěru třetí třetiny, Tampa ale ve Winnipegu prohrála 3:4 po brance 1,3 sekundy před koncem.
Hertl dotáhl Nečase a ve čtvrtek ráno hraje znovu
Po nedělním zápase má Hertl v sezoně 2026/27 na kontě 18 zápasů, 9 gólů a 5 asistencí, tedy 14 bodů. Dvěma góly se dotáhl na Nečase, se kterým se teď dělí o čelo českých střelců. Pastrňák má gólů osm, ale v kanadském bodování mezi Čechy s 24 body suverénně vede. Hertl je v něm třetí za ním a za Nečasem.
Kdo chce Hertla vidět znovu, musí si přivstat. Vegas hraje doma s Utahem ve čtvrtek 12. listopadu ve 3:30 českého času. Boston hostí Montreal v pátek 13. listopadu v 1:00. Všechny zápasy jsou podle přehledu NHL.com/cs k dispozici na službě NHL.tv na platformě DAZN, vybrané duely vysílají kanály Nova a Prima. Konkrétní zařazení do programu je potřeba ověřit v den zápasu.
V neděli neplatilo, že česká stopa v NHL stojí na jednom jménu. Hertl zápas zlomil, Pastrňák a Zacha ho připravili a Nečas zapsal čtyři body. Hertlovi ale stačily čtyři minuty a sedmnáct sekund.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka