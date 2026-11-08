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Evangelia přišla o obě nohy. S protézami se chce znovu naučit chodit

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Dennívýzva
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Pětačtyřicetiletá Evangelia Ehrenbergerová má za sebou roky operací, zánětů a bolesti, které nakonec vedly k amputaci obou nohou nad koleny. Nyní rehabilituje v Chuchelné a svůj životní zlom nevnímá jako konec, ale jako nový začátek.
Evangelia přišla o obě nohy. S protézami se chce znovu naučit chodit

Evangelia přišla o obě nohy. S protézami se chce znovu naučit chodit

Zdroj: Fakultní nemocnice Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.11.2026 15:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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