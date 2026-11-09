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Neposílejte soudu odvolání e-mailem těsně před půlnocí. I 57 sekund může rozhodnout, že skončí v koši

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Poslední den lhůty, pár minut před půlnocí, a odvolání je konečně hotové. […]
Neposílejte soudu odvolání e-mailem těsně před půlnocí. I 57 sekund může rozhodnout, že skončí v koši

Neposílejte soudu odvolání e-mailem těsně před půlnocí. I 57 sekund může rozhodnout, že skončí v koši

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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