Neposílejte soudu odvolání e-mailem těsně před půlnocí. I 57 sekund může rozhodnout, že skončí v koši

Poslední den lhůty, pár minut před půlnocí, a odvolání je konečně hotové. Stačí ho poslat e-mailem, nebo už je pozdě? Hodně lidí spoléhá na to, že rozhoduje chvíle, kdy e-mail odešlou. Případ, který letos došel až k Ústavnímu soudu, ukazuje, jak tenká může být hranice mezi včas a pozdě.
Každá cesta k soudu má jiná pravidla
Jaký čas soud počítá, záleží na tom, jak podání pošlete. U datové schránky a e-mailu musí zpráva k soudu do konce lhůty opravdu dorazit.
Způsob podání Co se musí stihnout poslední den lhůty Na co myslet pošta odevzdání zásilky na poště soudu může dopis dojít později, lhůta je přesto zachována datová schránka dodání zprávy do schránky soudu systém vystaví doručenku, podle které ověříte dodání e-mail doručení na první server státu potvrzení podatelny může přijít se zpožděním
Úkon, který z datové schránky udělá oprávněná osoba, má navíc stejné účinky jako písemný podepsaný úkon. Justice sama upozorňuje, že e-mail je nezaručená cesta a zpráva nemusí soudu dorazit vůbec.
U e-mailu se počítá čas na serveru státu
Pravidlo pro e-mail shrnulo stanovisko pléna Ústavního soudu ze září 2021. Včas je podání, které soudu dojde do konce lhůty. Kdy jste ho odeslali nebo kdy si ho na soudu přečtou, nerozhoduje.
Nález II. ÚS 2784/26 z 21. října 2026 upřesnil, co znamená „dojít“. Rozhoduje chvíle, kdy zprávu převezme první server v rukou státu, zpravidla ten, který provozuje Ministerstvo spravedlnosti. „Od tohoto okamžiku účastník řízení nemůže ovlivnit další osud svého podání,“ píše druhý senát Ústavního soudu.
Základní pravidlo nález potvrdil: rozhoduje čas příchodu zprávy na server státu, a pokud ukazuje už následující den, lhůta je zásadně promeškaná. Výjimku připouští stanovisko z roku 2021 jen pro prokázanou nepředvídatelnou poruchu na serverech státu a kopie odeslaného e-mailu jako důkaz nestačí.
Potvrzení ukázalo 57 sekund po půlnoci
Podle říjnového nálezu poslal advokát odvolání v civilní věci, kde šlo o předběžné opatření, poslední den lhůty ve 23:56. E-mail měl uznávaný elektronický podpis. Automatické potvrzení podatelny přišlo ve 0:03 a jako čas doručení v něm stálo 00:00:57.
Strana sporu pak ještě týž den poslala soudu výpis z odchozího logu od poskytovatele e-mailu. Podle poskytovatele zprávu převzal server ministerstva 22. 7. ve 23:56:23, tedy ještě poslední den lhůty, soud to ale zatím neověřil.
Odvolací krajský soud přesto odvolání kvůli 57 sekundám odmítl jako opožděné. Za rozhodující považoval čas, který uvedla podatelna. Výpis od poskytovatele e-mailu nechal stranou a nevysvětlil proč.
Ústavní soud poslal případ zpátky
Ústavní soud toto rozhodnutí zrušil. Když strana předloží záznam s dřívějším časem, musí podle něj soud sám zjistit, v kolik hodin zpráva státní server opravdu zastihla. Jinak zasahuje do práva na soudní ochranu, které zaručuje čl. 36 odst. 1 Listiny.
Vyhráno tím strana sporu ještě nemá. Odvolací krajský soud teď musí dohledat přesný čas a podle něj rozhodnout znovu. Který krajský soud odvolání odmítl, uvádějí zdroje pod článkem.
Jak odvolání stihnout bez nervů
Odvolání v civilním řízení musíte podat do 15 dnů od chvíle, kdy vám bylo doručeno písemné rozhodnutí, a to u soudu, který ho vydal. Den doručení se nepočítá, a když poslední den vyjde na sobotu, neděli nebo svátek, lhůta končí nejbližší pracovní den. V trestních, správních a dalších řízeních platí jiné lhůty, proto se řiďte poučením v rozhodnutí, které jste dostali.
Na odvolání v civilním řízení je 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí, a když lhůta skončí o víkendu, posouvá se na nejbližší pracovní den. Ilustrační foto. Zdroj: SHVETS production / Pexels.
Riziko výrazně sníží několik zásad:
podávejte s předstihem, ideálně ne poslední den večer, dejte přednost poště nebo datové schránce, u e-mailu přikládejte podání jako PDF, uschovejte si doklad o odeslání i doručení. Když potvrzení ukáže čas po půlnoci
Když už e-mail posíláte na poslední chvíli a potvrzení ukáže čas po půlnoci, jednejte hned. Vyžádejte si od poskytovatele výpis odchozího logu a ještě týž den ho pošlete soudu, který se jím podle nálezu musí zabývat.
Pokud jde o hodně nebo si lhůtou nejste jistí, poraďte se s advokátem, případně využijte bezplatnou právní pomoc.
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