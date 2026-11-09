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Sbohem džínám do práce: Kalhoty, které letos nosí všechny elegantní ženy po 50

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Dennívýzva
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Ranní dilema před skříní zná skoro každá žena. Džíny jsou pohodlné a jisté, jenže do kanceláře často působí až příliš ležérně. Letošní podzim a zima nabízejí několik střihů, které jsou stejně pohodlné a přitom vypadají o poznání upraveněji.
Sbohem džínám do práce: Kalhoty, které letos nosí všechny elegantní ženy po 50

Sbohem džínám do práce: Kalhoty, které letos nosí všechny elegantní ženy po 50

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.11.2026 11:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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