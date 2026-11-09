Sbohem džínám do práce: Kalhoty, které letos nosí všechny elegantní ženy po 50

Ranní dilema před skříní zná skoro každá žena. Džíny jsou pohodlné a jisté, jenže do kanceláře často působí až příliš ležérně. Letošní podzim a zima nabízejí několik střihů, které jsou stejně pohodlné a přitom vypadají o poznání upraveněji.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Džíny samozřejmě ze šatníku mizet nemusí. Módní kolekce ale letos jasně ukazují, kam se elegantní ženy po padesátce stáčejí, když chtějí v práci vypadat dobře.
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Úzké nohavice ustupují a jejich místo zabraly volnější střihy. Široké kalhoty se drží v kolekcích už několik sezon a ani letos z nich nemizí. Ženy po padesátce i šedesátce si je oblíbily hlavně proto, že netlačí a dá se v nich v klidu prosedět celý pracovní den.
Nejlépe vypadají modely posazené výš v pase, které splývají až k botám. Takové kalhoty nohy opticky natáhnou, což ocení hlavně menší ženy.
Foto: Magnific.com Rovné kalhoty s puky
Kdo nechce tolik objemu, sáhne po rovném střihu. Nohavice drží stejnou šířku od kolen až dolů, takže linie zůstává čistá a klidná. V kanceláři tenhle střih působí profesionálně v jakémkoli ročním období.
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Letos k němu patří i pečlivě vyžehlené puky. Ten drobný detail dokáže obyčejné kalhoty povýšit na kousek, ve kterém můžete klidně vyrazit i na důležitou poradu.
Foto: Shutterstock.com Vlna na každý den, satén pro radost
Na chladné měsíce se hodí kalhoty z vlny nebo vlněné směsi. Hřejí, vypadají kvalitně a tolik se nemačkají, takže i po osmi hodinách u stolu působí upraveně.
Odvážnější volbou je satén. Nemusí se lesknout jako na ples, hlavní je, aby hezky splýval. Vyplatí se vybírat pevnější látku, pod kterou se nerýsuje prádlo.
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„Pozor bych si dala i na materiál. Ať nepůsobí lacině a kýčovitě,“ uvedla pro Kupi.cz osobní stylistka Petra Kasalová.
Čokoládová, koňaková, karamelová
Černé kalhoty má v šatníku skoro každá. Letos se ale vyplatí zkusit teplé hnědé tóny, které patří k nejvýraznějším barvám sezony. Snadno se kombinují s dalšími podzimními odstíny, takže k nim najdete vršek i v tom, co už doma máte.
Jak je nosit, aby slušely
Široké kalhoty potřebují protiváhu nahoře. Zvolte přiléhavější svetr, kratší sako nebo jednoduchý top, ať se postava v látce neztratí.
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Pomůže také zvýraznit pas. Stačí halenku zastrčit do kalhot nebo přidat pásek. Postava pak hned působí štíhleji a celý outfit upraveněji.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/47598-podzim-2026-nejvyraznejsi-modni-trendy, https://www.vlasta.cz/krasa/kalhoty-trend-podzim-2026-dziny-saten-kuze-puky-siroke-nohavice/, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/pohodlna-moda-zeny-60/, https://zena-in.cz/clanek/modni-tipy-na-kalhoty-pro-podzim-2026-opticky-prodlouzi-nohy-a-poridite-je-do-tisicovky, https://www.styleatacertainage.com/style-at-a-certain-age/wide-leg-pants-over-50, https://www.arecenze.cz/clanky/trendy-kalhoty-na-podzim-2026-kozenkove-driv-nosili-motorkari-dnes-lichoti-postave-zen-kazdeho-veku/, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/zimni-outfit-do-kancelare, https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/trend-plisovane-kalhoty, https://www.whowhatwear.com/fashion/shopping/affordable-pant-trends-2026