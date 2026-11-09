Dvě žluté za tři minuty a Artis hrál v Edenu v deseti. Experti se přou, zda sudí zápas zabil

Brno odjíždělo do Prahy s plánem vydržet co nejdéle bez inkasovaného gólu. Tento plán se během prvních jedenácti minut rozpadl dvakrát. Ve 3. minutě otevřel skóre Tomáš Chytil. V 8. minutě dostal kapitán Jeřábek žlutou kartu za zákrok na pronikajícího Mubaraka Suleimana. O tři minuty později mu rozhodčí Vokoun ukázal druhou žlutou a po ní červenou. Za stavu 0:1 a s osmdesáti minutami před sebou tak Artis přišel o kapitána a stopera. Slavia si po přestávce došla pro jasné vítězství. Jeden verdikt ale nerozhodl jen o průběhu nedělního odpoledne. Podle nás změnil i to, jak se bude číst výkon lídra tabulky, odpor Brňanů a hranice toho, čemu se ve fotbale říká cit pro hru.
Osmá minuta, jedenáctá minuta, sprcha
Nedělní utkání 14. kola sledovalo ve Fortuna Areně 17 086 diváků. První zákrok, který Jeřábka dostal do problémů, nebudil velké pochyby. Suleiman se dostal do běhu a kapitán Artisu ho zastavil zákrokem bez míče. Expert Zdeněk Folprecht to ve studiu Oneplay Sport označil za jasné zmaření slibně se rozvíjející akce. Žlutá byla podle něj v pořádku.
Sporná je až jedenáctá minuta. Emmanuel Ayaosi si píchl míč kolem Jeřábka a obránce ho v souboji zastavil tělem a rukou. Vokoun kontakt vyhodnotil jako úder loktem do oblasti ramene či hrudníku. Záložník Albert Labík později na tiskové konferenci přetlumočil, že sudí hráčům druhou žlutou vysvětloval právě loktem. Hráč, kterého Artis vyslal do zápasu jako kapitána, tak odcházel ze hřiště už v jedenácté minutě.
Rychlost vyloučení je v letošní sezoně bezkonkurenční. Podle přehledu iSportu jde v ročníku 2026/27 o nejkratší interval mezi dvěma žlutými kartami:
|Hráč
|Klub
|Interval mezi žlutými
|Michal Jeřábek
|Artis Brno
|3 minuty
|Mouhamed Traoré
|Pardubice
|26 minut
|Petr Mirvald
|Bohemians
|35 minut
|Tihomir Kostadinov
|Slovácko
|35 minut
Ligový rekord ovšem Jeřábkovi nepatří. Martin Fillo v roce 2023 v utkání Zlína se Spartou stihl dvě žluté zhruba za minutu.
Celý příběh má ještě jednu zvláštní vrstvu. Jeřábkovi je 31 let, ale v první lize je nováček. Před Edenem nasbíral v sezoně jedinou minutu na Slovácku a 69 minut proti Liberci. Na Slavii dostal kapitánskou pásku a třetí start v kariéře mu vydržel jedenáct minut. Celkem má v nejvyšší soutěži odehraných 81 minut.
Co znamená „zabil zápas“
Nejostřejší formulace zazněla ve studiu. Václav Hladký řekl, že sudí zápas zabil. Nemyslel tím nic pravidlového ani výsledkového, šlo o hodnoticí zkratku. Vyloučení v 11. minutě za stavu 1:0 podle něj sebralo utkání soutěžní napětí a vzalo zážitek fanouškům Artisu i neutrálním divákům. Hladký si dokázal představit, že by Vokoun situaci vyřešil bez druhé karty, a mluvil o nedostatku citu pro hru.
Folprecht byl opatrnější. Druhá žlutá pro něj nebyla tak jasná jako první, intenzita loktu ale podle něj na kartu stačit mohla. Zároveň by prý akceptoval, kdyby sudí zůstal u slovního napomenutí.
Názory trenérů se očekávaně rozešly. Kouč Artisu Nádvorník tvrdil, že o žlutý faul nešlo a druhá karta být neměla. Jindřich Trpišovský ze Slavie připomněl, že rána byla velká a hráč se žlutou kartou si takový zákrok dovolit nemůže.
Žádná z těch pozic není absurdní, a právě v tom je jádro sporu. Nejde o zjevnou chybu, kterou by šlo odhalit na zpomaleném záběru. Jde o šedou zónu, kde se standardní metr rozhodčího střetává s kontextem: jedenáctá minuta, hráč už napomínaný, zápas sotva rozehraný. Podle nás tu Hladký nezpochybňuje pravidla, ale úsudek. A úsudek se z tribuny ani ze studia nedá přepsat.
Proč nezasáhl VAR
Od sezony 2026/27 smí videorozhodčí v české lize zasáhnout i u druhé žluté, po které následuje červená. Mnozí fanoušci proto čekali, že Vokouna pošle k obrazovce. Nestalo se to a podle pravidel to dává smysl.
Protokol VAR organizace IFAB povoluje zásah jen u jasně chybně udělené druhé žluté vedoucí k vyloučení. Nestačí, že je karta diskutabilní nebo že by ji jiný sudí nedal. Musí jít o zjevný omyl. Folprecht i Hladký se shodli, že Jeřábkův zákrok do této kategorie nespadá. Kontakt tam byl, intenzita se dá vykládat různě a v takové situaci zůstává poslední slovo hlavnímu rozhodčímu.
Stejná logika platí pro případnou dohru. Klub může podle Procesního řádu FAČR podat protest do 24 hodin od poledne dne následujícího po utkání. Mezi důvody patří zjevné porušení pravidel s rozhodujícím vlivem na výsledek. Řád ale zároveň říká, že protest se zamítne, pokud směřuje jen proti faktickému rozhodnutí rozhodčího. A posouzení intenzity souboje je přesně takové rozhodnutí.
Artis přitom s tímto nástrojem umí pracovat. Už v srpnu podal oficiální protest po utkání s Baníkem. Historie ligy navíc zná případy, kdy komise rozhodčích chybnou druhou žlutou dodatečně uznala. V roce 2025 to potkalo vyloučení Sinjavského z Bohemians. K Jeřábkově kartě ale zatím chybí veřejný verdikt komise rozhodčích i disciplinárky. Oficiálně tedy zůstává jediný výklad, ten Vokounův.
Slavia v přesilovce: rozhozená, pak neúprosná
Z čísel by se dalo usuzovat, že Slavia hrála proti deseti jako na tréninku. Oficiální zápis utkání na webu Chance Ligy ukazuje drtivou převahu:
- držení míče 70 % : 30 %
- střely 27 : 4
- střely na branku 11 : 1
- rohy 10 : 1
- očekávané góly (xG) 2,09 : 0,58
První poločas ale tak hladce neprobíhal. Pražané po vyloučení soupeře znejistěli, do přestávky si podle ČTK nevytvořili větší šanci a skóre zůstalo 1:0. iSport připomíná, že jde o dlouhodobý problém Slavie: červená karta soupeře ji občas rozhodí víc než oslabený tým. Trpišovský popsal mechanismus střízlivě. Soupeř se stáhne do hlubokého bloku a favorit musí dobývat kompaktní obranu. Některé věci po vstřeleném gólu podle něj jeho tým neřešil dobře a opravil je až o přestávce.
Po ní se zápas zlomil definitivně. Jurásek zvýšil v 53. minutě, Chaloupek ve 22. minutě druhé půle na 3:0 a Provod ve 79. minutě uzavřel slávistické skóre. Papalelé tři minuty před koncem korigoval, víc než kosmetickou úpravu to ale neznamenalo.
Rozhodla tedy karta? Tvrdit, že by Slavia v plném počtu určitě vyhrála, nejde. Tvrdit opak by bylo stejně nepodložené. Nádvorník sám připustil, že kvalita lídra by se pravděpodobně projevila později. Vyloučení podle nás nerozhodlo o vítězi, ale o podmínkách, ve kterých se o něm hrálo. A ty se v 11. minutě změnily tak, že Artis neměl šanci zjistit, jestli by jeho plán vydržel.
Tabulka, trest a pohled ke dnu
Na čele ligy výsledek posílil Slavii. Po 14 zápasech má bilanci deset výher, čtyři remízy a žádnou prohru, skóre 36:8 a 34 bodů. Druhý Liberec ztrácí osm bodů, i když má o zápas méně.
Artis jde do reprezentační pauzy čtrnáctý. Za dvě výhry, čtyři remízy a osm porážek má 10 bodů a skóre 15:28. Stejný počet bodů má za ním Slovácko, poslední Zlín má jen tři. Predikce iSportu aktualizovaná po kole počítá pro Brno s patnáctým místem. Pravděpodobnost účasti ve skupině o záchranu je 98 %, pravděpodobnost sestupu nebo baráže 52 %. Z modelu tak vychází zhruba poloviční šance, že se Artis zachrání přímo.
Jeřábek do boje o body hned nezasáhne. Disciplinární řád FAČR trestá vyloučení po druhém napomenutí zákazem činnosti na jedno soutěžní utkání. Pokud disciplinární orgán nerozhodne jinak, kapitán bude chybět 21. listopadu doma proti Jablonci. O týden později přijede do Brna přímý soupeř Slovácko a 5. prosince čeká Artis výjezd do Olomouce. Obě karty z Edenu se mu přitom podle profilu na webu ligy nezapočítají do běžné evidence žlutých pro tresty za opakované napomínání.
Jeřábkův ligový záznam teď ukazuje tři zápasy, 81 minut a jedno vyloučení. Proti Jablonci bude Artis bojovat o body, které v tabulce znamenají víc než jakákoli porážka v Edenu. Kapitán, kterému stačily tři minuty na to, aby se o něm mluvilo po celé lize, bude tento zápas sledovat z tribuny.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle