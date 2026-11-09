Kincl dostal pokutu a popsal, jak podle něj fungují policejní pasti na řidiče. Uznal chybu, ale praktiky se mu nelíbí

Silnice kousek za Hradcem Králové, kterou zná celý život a po níž v době epizody podle svých slov jezdil skoro denně. Přehledný úsek, nikde nikdo, noha o kus těžší než obvykle. A kousek dál policejní hlídka, která tam podle Patrika Kincla měla políčeno. Bývalý šampion střední váhy organizace OKTAGON MMA se v podcastu přiznal, že chybu udělal on sám, a vzápětí popsal, proč mu na tom i tak něco nesedí. Redakce MMAmag k tomu postavila jeho citace zveřejněné serverem Fights.cz vedle říjnového rozhovoru, který bojovník poskytl deníku Sport.
Políčeno, říká Kincl o hlídce za Hradcem
Patrik Kincl, 37letý český bojovník střední váhy (do 84 kg) s bilancí 30-12-0 a bývalý šampion organizace OKTAGON MMA, největší české organizace smíšených bojových umění, mluvil o pokutě v epizodě F&T News #46 podcastu Fight and Talk. Na jeho slova upozornil 8. listopadu 2026 server Fights.cz, z jehož textu pocházejí i následující citace.
Bojovník přezdívaný Inspektor v době epizody trávil hodiny za volantem. Čeká ho odložený zápas a zároveň se stará o dům matky, která je v nemocnici. Při jedné z cest překročil rychlost v úseku, o kterém si myslel, že je mimo obec, a pokutu dostal na místě. Policisté tam podle něj měli „políčeno“, úsek popsal jako přehledný, bez chodníku, jen tři baráky a nikde nikdo. Jde prý o snadné peníze a hlídka tam podle něj byla znovu i druhý den.
Sám sebe přitom nešetřil. „Jasně, je to moje blbost. Já mám dávat pozornost cestě, je to moje zodpovědnost. Také si to teď vyžeru,“ řekl v epizodě. Na policisty si nestěžoval, komunikace s nimi podle něj proběhla v pořádku a nikdo se nechoval arogantně.
Stěžoval si ale i na to, že nikde nepotkal značku s padesátkou. Právě tahle věta je na celém jeho vyprávění nejslabší.
Padesátka, která nikde nestojí, a přesto platí
Z § 18 odst. 4 zákona o silničním provozu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, plyne, že v obci smí řidič jet nejvýše 50 km/h. Limit platí sám o sobě, i když ho v úseku žádná značka nepřipomíná.
Kincl v podcastu zmínil podobné místo u obce Černilov: hlídka na konci obce v kopci, kde řidiči podle něj přirozeně vyjedou na 55 až 60 km/h, aby netrápili auto. Jde o jeho modelový příklad, ne o rychlost naměřenou při jeho vlastní pokutě.
|Rychlost v obci
|Překročení limitu 50 km/h
|Sankční pásmo
|55 km/h
|5 km/h
|bez bodů, na místě do 1 500 Kč
|60 km/h
|10 km/h
|2 body, na místě 1 500 až 2 000 Kč
|70 km/h
|20 km/h
|4 body, na místě 2 500 až 3 500 Kč
Zajímavější než paragrafy je ale to, co Kincl o pravidlech říkal necelé tři týdny předtím.
O pravidlech mluvil v říjnu úplně jinak
Redakce MMAmag postavila vedle sebe dva jeho výroky z rozmezí sedmnácti dnů. V rozhovoru, který iSport zveřejnil 22. října 2026, řešil, že jeho soupeř Dominik Humburger, 30letý český bojovník střední váhy s bilancí 12-3-0, nesplnil váhu a zápas padl. „Přišel jsem o všechno, o celou výplatu,“ řekl tehdy. Mluvil o pokoře a o tom, že soupeřův tým měl odpovědnost přijmout.
V listopadu pravidlo porušil on. Vinu bere na sebe, ale vadí mu, jak se vymáhá. Není v tom rozpor: Kincla netrápí tvrdost pravidel, trápí ho pocit, že se uplatňují nefér.
Dvojice se měla utkat už na turnaji OKTAGON 95 v Karlových Varech 17. října 2026. Na oficiální stránce OKTAGON 102 jsou Kincl s Humburgerem vedeni jako hlavní zápas večera 30. ledna 2027 v liberecké aréně. Proto Kincl mluví z režimu přípravy a proto tolik najezdí.
Zbývá otázka, jestli má v něčem pravdu.
Snadné peníze, nebo snadná výmluva
KOMENTÁŘ Bojovník dostal pokutu a místo mlčení z toho udělal veřejné téma. Jeho stížnost je lidsky pochopitelná a argumentačně slabá současně, a právě proto stojí za řeč. Sám řekl, že je to jeho blbost a jeho zodpovědnost, čímž si vlastní kritiku podtrhl. Hlídka u tří baráků bez chodníku vypadá jako lov na peníze jen do chvíle, než si člověk uvědomí, že padesátka v obci se neodvíjí od počtu domů.
Dalo by se namítnout, že si vybrečel výhodu. Nevybrečel. Pokutu zaplatil, nikoho nejmenoval a o policistech mluvil slušně. Ty tři baráky a chybějící chodník si přesto zapamatuje každý, kdo ten pocit z volantu zná. Do 30. ledna 2027 má Kincl dost času naplánovat si cestu do Liberce, kde bude Humburger doma, s rezervou.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka