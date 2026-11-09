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Náledí v Orlové: Hromadná nehoda 23 vozidel, bouralo i hasičské auto

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Třiadvacet vozidel havarovalo v pondělí ráno v Těšínské ulici v Orlové-Porubě. Několik lidí si převzali záchranáři. Nehodu s největší pravděpodobností způsobilo náledí. Na místě stále pokračují likvidační práce, uzavírka potrvá alespoň do jedenácti hodin.
Náledí v Orlové: Hromadná nehoda 23 vozidel, bouralo i hasičské auto

Náledí v Orlové: Hromadná nehoda 23 vozidel, bouralo i hasičské auto

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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