ANO utvořilo se Starosty pro Ostravu dvojblok. Vyjednávání mají pauzu do pátku

Lídr hnutí ANO Richard Vereš dnes na tiskovém brífinku uvedl, že klub hnutí projednal všechny nabídky spolupráce, které obdržel během včerejších oficiálních schůzek.
„Jednali jsme také o variantách spolupráce se Starosty pro Ostravu a klub hnutí ANO se rozhodl, že by chtěl v dalších vyjednáváních pokračovat právě se Starosty pro Ostravu a to tak, že utvoříme dvojblok, který bychom rádi doplnili o třetích partnera a to menšího partnera ze zastupitelstva, tedy buďto hnutí Ostravak nebo Motoristy,“ uvedl Vereš.
První schůzky vyjednávacích týmů proběhly v pondělí na slezskoostravské radnici. Právě jejich obsah rozjitřil mezi jednotlivými lídry emoce. Později Richard Vereš i lídr Starostů pro Ostravu a dosavadní náměstek primátora Aleš Boháč tvrdili, že srdcOVA nabídla hnutí ANO dvoukoaliční spolupráci s tím, že by post primátora a většinu v radě dostalo vítězné hnutí. To Dohnal odmítl a situaci popisuje tak, že došlo k dezinterpretaci.
„Nebylo to tak, že bych proaktivně nabízel roli primátora. Na schůzce jsme byli konfrontováni s tím, jestli jsme ochotni akceptovat, že v pozici primátora bude Richard Vereš. Pragmaticky jsem odpověděl, že tím, že nemáme podporu Starostů, jiná varianta v daný okamžik neexistuje,“ řekl dnes Dohnal.
Na sociálních sítích také v úterý dopoledne Dohnal zveřejnil video, ve kterém Boháče s Verešem obviňuje z toho, že měli vše předem připraveno a o vyjednávacích schůzkách mluví jako o divadle pro voliče. Zároveň připomněl, že jeho preferovanou variantou byla a stále je koalice mezi uskupením srdcOVA, Starosty pro Ostravu a hnutím Ostravak. Teď už ale bez Boháče.
„Co se týče dvojbloku ANO a Starostů, tak to není nic překvapivého. Já jsem ty indicie měl už před samotnými volbami. Hned při prvním kontaktu v panem Boháčem po volbách bylo patrné, že cestou koalice bez hnutí ANO se Starostové vydávat nechtějí,“ doplnil k dnes oznámené spolupráci mezi hnutím ANO a Starosty Dohnal.
Boháč na úterním brífinku uvedl, že ho Dohnalova slova mrzí. „Nemyslím si, že zvolil vhodná slova. Je mi to líto od partnera, který s námi tři roky spolupracuje v koalici,“ řekl. Zároveň dodal, že vyjednávání teď čeká několikadenní pauza.
„Dohodli jsme se na tom s vyjednávacím týmem dnes ráno, určitá pauza bude trvat nejspíš do pátku. Necháme trochu uklidnit emoce ODS a panu Dohnalovi, u kterého mi už opravdu připadá, že neví, co by měl udělat pro to, aby na té radnici zůstal,“ doplnil Boháč.