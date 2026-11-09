V koši na dřevo v obýváku se po třech týdnech něco nastěhuje a většina lidí na to přijde až v lednu

Lednový večer, venku mrzne a v obýváku příjemně hřeje krb. Na okenním rámu se najednou objeví brouk s tykadly delšími, než je celé jeho tělo. Okna byla celé týdny zavřená a nikdo netuší, kudy se dovnitř dostal.
Kde se ten brouk vzal?
Stopa obvykle vede ke koši s dřevem u krbu. Kdy se z něj něco ozve, určuje hlavně to, jak dlouho polena leží v teple. Polena z lesa jsou domovem pro dvě skupiny tvorů. Jedni se pod kůrou jen schovali před zimou, třeba škvor nebo slunéčko. Druzí jsou larvy brouků, které žijí přímo uvnitř dřeva.
Lesnický výzkumný ústav FVA z německého Bádenska-Württemberska zveřejnil v roce 2009 zkušenosti ze své poradenské praxe. Mezi brouky, které mu lidé přinesli k určení, převládali tesaříci, krasci byli vzácnější. Nejčastěji šlo o tesaříka skladištního, který se vyvíjí v listnatém dřevě a nejraději v dubu. Přírodovědci upozorňují také na tesaříka polokrového, který se vyvíjí v odumřelých smrcích a borovicích a jehož dospělci se často líhnou přímo v domácnostech ze skladovaného palivového dřeva.
Mezi brouky z palivového dřeva převládají tesaříci, jejichž larvy žijí přímo uvnitř polen. Ilustrační foto. Zdroj: Erik Karits / Unsplash. Teplo obýváku zafunguje jako budík
Dokud je dřevo venku v chladu, hmyz v něm odpočívá a zhruba pod 10 °C zůstává nečinný. Jakmile se poleno v pokoji prohřeje, hmyz uvnitř se aktivuje a pokračuje ve vývoji, který venku zastavil chlad. Drobní tvorové z úkrytů pod kůrou obvykle vylezou během několika dnů a většina z nich je neškodná.
Brouci potřebují víc času. Larvy tesaříků a krasců žijí ve dřevě rok i několik let a teplo v bytě jejich vývoj urychlí. Dospělí brouci se pak mohou objevit po několika dnech nebo později, klidně i uprostřed zimy.
Představte si třeba koš, do kterého před Vánoci naskládáte dřevo na tři týdny dopředu. Spodní polena přijdou na řadu až v lednu, kdy se topí nejvíc a doma je nejvíc dřeva. Čím déle poleno zůstává v teple, tím víc roste šance, že z něj nějaký brouk vyleze.
Skříni ani podlaze většinou nic nehrozí
Tesaříci, krasci i kůrovci z palivového dřeva potřebují dřevo s kůrou, čerstvé nebo odumřelé, a tesařík skladištní napadá i uskladněná polena s kůrou. Suché odkorněné a opracované dřevo, jako je nábytek, parkety nebo obložení, nenapadají. Pro vybavení bytu je proto brouk z polena většinou neškodný.
Vetřelce stačí vysát nebo smést smetáčkem a vynést ven. Brouci z polen lidem neškodí a z ostatních drobných tvorů je neškodná většina, takže dočasná nepříjemnost sama přejde. Poleno, ze kterého lezou, vraťte ven. Napadený kus poznáte podle několika znaků:
oválné otvory v kůře nebo ve dřevě, jemná drť pod polenem, chodbičky pod kůrou, kůra, která se snadno odlupuje, což velmi pravděpodobně znamená tesaříky.
Postřik na hmyz na palivo nepatří. Postříkaná polena by mohla uvolňovat škodlivé výpary do bytu už při skladování a ještě víc při pálení. K larvám ve dřevě se přípravek navíc stejně nedostane.
Dvě situace, kdy zbystřit
První jsou červotoči. Poleno s jejich stopami raději hned spalte a nenechávejte ho v chladnější místnosti, protože by mohli přejít na zabudované dřevo nebo nábytek. Daří se jim ve vlhkých a nevětraných sklepech, proto tam zásobu dřeva nenechávejte dlouho, ani když je suchá.
Druhou výjimkou je staré stavební dřevo. Suché jehličnaté trámy ničí tesařík krovový, kterého FVA v lesním palivu nenašla. Riziko ale představují staré trámy a prkna z krovů, a ta v domě neskladujte. Když se bojíte o krov nebo nábytek, objednejte si odbornou prohlídku a chemii z obchodu nechte být.
Do koše dřevo jen na den nebo dva
Do koše u krbu noste dřevo nejvýš na jeden až dva dny. Hlavní zásoba patří ven nebo do nevytápěné kůlny či garáže, aby polena shořela dřív, než se hmyz v nich zahřeje. Než polena u dveří vložíte do nosiče, poklepejte jimi o sebe, ať drobní tvorové spadnou ještě venku.
Venku dřevo skládejte pod střechu, vzdušně a nad zem, třeba na palety nebo trámky, kde rychleji proschne. Hranice opřená o zeď dává úkryt myším, které pak snáz najdou cestu dovnitř, proto ji podle odborníků z americké Purdue University stavějte zhruba metr od domu.
Hlavní zásoba dřeva patří pod střechu venku nebo do nevytápěné kůlny, domů se nosí jen na den či dva. Ilustrační foto. Zdroj: Helena Jankovičová Kováčová / Pexels.
Královéhradečtí hasiči ve svém letáku doporučují mít palivo aspoň 800 mm od povrchu krbu ve směru, kam topidlo hlavně sálá, a 200 mm v ostatních směrech. Žhavý popel nikdy nedávejte k uskladněnému dřevu.
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