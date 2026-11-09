Nedávejte ji do sběru skla. Tahle konvička na čaj z ČSSR má u sběratelů cenu až 1 300 Kč

Při úklidu kredence vám do ruky padne skleněná konvice, ve které se kdysi vařil čaj. Víčko je trochu otlučené, sítko zažloutlé a roky ji nikdo nepoužil. Nejjednodušší je přidat ji k prázdným sklenicím a odnést do zeleného kontejneru. Zrovna tahle konvice tam ale nepatří a na bazarech nebo retro trzích by o ni možná někdo stál.
Mezi lahve a zavařovačky nepatří
Varné sklo se do zelených ani bílých kontejnerů na sklo nevhazuje. Stejně je to s laboratorním sklem, sklokeramikou, porcelánem nebo zrcadly. Konvice je sice průhledná jako lahev od minerálky, vyrobená je však z úplně jiného skla.
Borosilikátové sklo má jiné chemické složení než lahve a zavařovačky a taví se při jiné teplotě. Když se přimíchá mezi střepy, zhorší surovinu, ze které mají vzniknout nové lahve. Sklárny přitom vyžadují velmi čistý materiál. Střepy z kontejnerů proto ještě procházejí několika specializovanými třídicími linkami. Podle společnosti EKO-KOM snesou sklárny ve 100 kilogramech recyklovaného skla nanejvýš zhruba 1 gram příměsí.
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Varnému sklu se lidově říká jenské. Jméno má podle německé Jeny, kde ho na konci 19. století vyvinul chemik Otto Schott. Pro domácnosti ho od roku 1923 vyrábějí sklárny Kavalier v Sázavě.
V roce 1931 navrhl Ladislav Sutnar s Petrem Wittem pro Krásnou jizbu Družstevní práce čajovou soupravu, kterou Kavalier vyráběl. Patří ještě do první republiky a dnes ji mají ve sbírkách i zahraniční muzea.
Konvice, které se do kuchyní dostaly od konce 60. let, už jsou ze skla Simax. To vzniklo v Sázavě v roce 1958 pod vedením chemika Miloše Bohuslava Volfa. Dobře snáší horko i chemikálie, při zahřívání se jen málo roztahuje a je čiré a bezbarvé. Konvice, hrnky, pekáče a mísy ze Simaxu pro domácnosti přišly do obchodů v roce 1968.
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Sběratelé a milovníci starého designu hledají dobové konvice hlavně na bazarech a retro trzích. Čísla v inzerátech jsou ceny, které požadují prodejci, a za kolik kus nakonec odejde, z nich nevyčtete. K 7. listopadu 2026 se většina nabídek pohybovala ve stovkách korun a výrazně vyšší cenu měl jediný inzerát.
Co se nabízí Kde Požadovaná cena k 7. 11. 2026 běžné konvice Simax Vinted, Bazoš zhruba 100–600 Kč retro sada Simax Aukro aukce od 499 Kč, koupit hned za 550 Kč konvice Simax 1,5 l s vyjímatelným sítkem, podle prodejce z let 1980–1990 Vinted 1 342 Kč
Nejdražší konvice má kromě sítka i barevné plastové díly a podle prodejce je ve velmi dobrém stavu. Mezi nabídkami je s takovou cenou výjimkou. Běžný kus po babičce se nabízí spíš v řádu stovek korun.
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Prodejci, kteří za konvici chtějí víc, to v inzerátech zdůvodňují hlavně těmito věcmi:
nepoužitý nebo téměř nepoužitý kus, výrazný dobový design, původní krabička.
Než konvici nabídnete, prohlédněte ji proti světlu. Škrábance a odštípnutá místa kazí dojem a pevnost varného skla závisí hlavně na neporušeném povrchu, takže s poškozeným kusem zacházejte opatrně. Před vystavením konvici vyfoťte ze všech stran i s detailem dna a víčka, aby kupující viděl její skutečný stav.
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Když konvice praskne nebo se rozbije, do kontejneru na sklo stejně nepatří. Některé obce doporučují rozbité varné sklo odvézt na sběrný dvůr.
Přesná pravidla ale určuje každá obec sama. Než střepy odvezete, podívejte se na web radnice nebo se zeptejte na úřadě, kam s nimi. Střepy zabalte do novin nebo do krabice, aby se při převozu nikdo neřízl. Stejně naložte i s rozbitým hrnkem nebo pekáčem ze stejného skla.
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