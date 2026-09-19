Orlen kvůli výpadkům ze Saúdské Arábie urychluje diverzifikaci ropyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Orlen kvůli výpadkům ze Saúdské Arábie urychluje diverzifikaci ropy
Německý ministr obrany Boris Pistorius zamířil od 15. do 18. září 2026 na cestu po Spojených státech. Kromě...
Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil údaje o cenách výrobců za srpen 2026. V zemědělství pokračoval...
Ve druhém čtvrtletí 2026 podle dat Českého statistického úřadu české hospodářství dál rostlo. Hrubý domácí...
Německo a Spojené státy chtějí těsněji propojit svůj zbrojní průmysl. Ministři obrany obou zemí, Boris...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →