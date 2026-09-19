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Orlen kvůli výpadkům ze Saúdské Arábie urychluje diverzifikaci ropy

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Polský Orlen hledá nové zdroje ropy poté, co konflikt na Blízkém východě narušil dodávky od jeho klíčového partnera Saudi Aramco. Saúdská ropa přitom pokrývá zhruba polovinu potřeb Orlenu. Informovala o tom agentura Bloomberg.
Orlen kvůli výpadkům ze Saúdské Arábie urychluje diverzifikaci ropy

Orlen kvůli výpadkům ze Saúdské Arábie urychluje diverzifikaci ropy

Zdroj: Wikimedia Commons, Olgierd Rudak
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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