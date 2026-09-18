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ČNB drží repo sazbu na 3,75 %, proinflační rizika přetrvávají

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Úrokové sazby České národní banky (ČNB) se po zářijovém jednání nemění. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 3,75 % a pro její zachování hlasovalo všech sedm členů bankovní rady. Centrální banka současně uvedla, že červnové zvýšení sazeb zatím vedlo k dostatečnému zpřísnění měnových podmínek.
ČNB drží repo sazbu na 3,75 %, proinflační rizika přetrvávají

ČNB drží repo sazbu na 3,75 %, proinflační rizika přetrvávají

Zdroj: Jiří Komárek
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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