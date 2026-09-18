ČNB drží repo sazbu na 3,75 %, proinflační rizika přetrvávajíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ČNB drží repo sazbu na 3,75 %, proinflační rizika přetrvávají
Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil údaje o cenách výrobců za srpen 2026. V zemědělství pokračoval...
Ve druhém čtvrtletí 2026 podle dat Českého statistického úřadu české hospodářství dál rostlo. Hrubý domácí...
Německo a Spojené státy chtějí těsněji propojit svůj zbrojní průmysl. Ministři obrany obou zemí, Boris...
Srpnový hypoteční trh zaznamenal další meziměsíční útlum. Objem nových hypoték bez refinancování dosáhl...
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →