České ekonomice se ve 2. čtvrtletí dařilo hlavně díky zahraniční poptávcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
České ekonomice se ve 2. čtvrtletí dařilo hlavně díky zahraniční poptávce
Srpnový hypoteční trh zaznamenal další meziměsíční útlum. Objem nových hypoték bez refinancování dosáhl...
České vodovodní sítě ročně ztratí desítky milionů kubíků pitné vody. Za rok 2025 to bylo 83,7 milionu m³....
Nová opatření, která mají tlumit prudké cenové výkyvy emisních povolenek pro budovy a silniční dopravu,...
Plány na pořízení vlastního domu nebo bytu má v příštích pěti letech přibližně 1,4 milionu dospělých Čechů....
Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...Všechny články tohoto autora →