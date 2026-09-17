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Zbraně z Německa pro NATO. Berlín a Washington podepsaly dohodu

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Německo a Spojené státy chtějí těsněji propojit svůj zbrojní průmysl. Ministři obrany obou zemí, Boris Pistorius a Pete Hegseth, podepsali v Pentagonu prohlášení o záměru, které má urychlit společný vývoj i výrobu zbraní a lépe zaplnit rostoucí poptávku Aliance po výzbroji a munici.
Zbraně z Německa pro NATO. Berlín a Washington podepsaly dohodu

Zbraně z Německa pro NATO. Berlín a Washington podepsaly dohodu

Zdroj: Německé ministerstvo obrany, bmvg.de
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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