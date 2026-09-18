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Průmyslové ceny a stavební práce zdražují

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Dennívýzva
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Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil údaje o cenách výrobců za srpen 2026. V zemědělství pokračoval meziroční pokles cen už devátý měsíc v řadě. Naopak rostly ceny průmyslových výrobců, stavebních prací i tržních služeb pro podniky.
Průmyslové ceny a stavební práce zdražují

Průmyslové ceny a stavební práce zdražují

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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