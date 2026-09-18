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Washington, New York, Texas. Pistorius si v USA přebírá první F-35A

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Německý ministr obrany Boris Pistorius zamířil od 15. do 18. září 2026 na cestu po Spojených státech. Kromě jednání v Pentagonu a v OSN ho čeká i slavnostní převzetí prvního stíhacího letounu F-35A pro německé letectvo, který se vyrábí v texaském Fort Worth.
Washington, New York, Texas. Pistorius si v USA přebírá první F-35A

Washington, New York, Texas. Pistorius si v USA přebírá první F-35A

Zdroj: Německé ministerstvo obrany, bmvg.de
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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