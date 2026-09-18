Washington, New York, Texas. Pistorius si v USA přebírá první F-35A

Tři zastávky, jeden vzkaz
Cesta vede přes Washington, New York a texaský Fort Worth. Podle německého ministerstva obrany je jejím ústředním sdělením vůle Německa a USA dále prohlubovat spolupráci zbrojních průmyslů. Pistorius před odletem připomněl, že obě země už dnes pojí úzké a úspěšné průmyslové partnerství, a vyzdvihl výkonnou průmyslovou základnu, dobře vyškolené odborníky a technologickou vyspělost Německa.
„Když ještě těsněji propojíme své silné stránky, dokážeme systémy, které my i naši spojenci v NATO nutně potřebujeme k odstrašení a obraně, dodávat rychleji a ve větším počtu.“ uvedl Pistorius.
Washington: jak dál s Aliancí
První zastávkou byla metropole Washington, kde se Pistorius setkal s americkým protějškem Petem Hegsethem v Pentagonu. Jednání se podle německého resortu točilo i kolem toho, jak převést NATO do nové fáze, tedy k silnější Evropě uvnitř pevného transatlantického spojenectví. Německo se v tomto ohledu hlásí ke zvláštní odpovědnosti a po Spojených státech přispívá do společné obrany Aliance druhým největším dílem.
New York: schůzka v OSN
Druhou zastávkou byl New York a jednání s generálním tajemníkem Organizace spojených národů (OSN) Antóniem Guterresem o budoucnosti mírových operací a o zapojení Bundeswehru do nich. Pistorius zde předal štafetu pro mezinárodní ministerskou konferenci k udržování míru. Poslední ročník se konal v roce 2025 v Berlíně, v roce 2027 ji společně uspořádají Indonésie a Nizozemsko.
Texas: nejmodernější stíhačka s německým znakem
Poslední zastávkou je Fort Worth, kde vznikají budoucí německé stíhačky s technologií stealth typu Lockheed Martin F-35A Lightning II. První stroj postavený pro německé letectvo úspěšně absolvoval svůj první let 8. září 2026. Německo celkem objednalo 35 těchto letounů, prvních osm zůstane zpočátku ve Spojených státech, kde na nich bude vyškolen německý letový a pozemní personál.
Od roku 2027 mají první F-35A zamířit na základnu Büchel v Eifelu, kde nahradí letouny Tornado a převezmou roli Německa v takzvaném jaderném sdílení NATO. Vedle stíhaček odebírá Německo z USA i další klíčové systémy, mezi nimi hlídkové letouny P-8A Poseidon, protivzdušný systém Patriot a těžké transportní vrtulníky CH-47 Chinook.
Páteř transatlantické vazby
Německo zůstává největší základnou amerických sil v Evropě a klíčovým logistickým uzlem pro americkou armádu mimo americký kontinent. Podle německého resortu je v zemi rozmístěno zhruba 35 000 až 39 000 amerických vojáků, přičemž zásadní roli pro logistiku a odstrašení NATO hrají základny Ramstein a Grafenwöhr.