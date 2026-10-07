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Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku se protáhne do prosince

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Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku a s ní spojená uzavírka silnice III/1812 mezi Chodovem a Sokolovem se protáhne do prosince. Na vině je výrazně horší stav mostních konstrukcí, než se předpokládalo. Oprava měla stát 19,7 milionu korun, zatím není jasné, o kolik ji vícepráce prodraží.
Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku se protáhne do prosince

Oprava silničního mostu u Vintířova na Sokolovsku se protáhne do prosince

Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 05:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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